Dietetyczka prześwietliła ketchupy. Te marki mają najlepszy skład

Czym kierujesz się, kupując ketchup w sklepie lub supermarkecie? Wiele osób zwraca uwagę głównie na cenę danego produktu. Zapomina przy tym o czytaniu etykiet. To błąd. Przestrzega przed nim dietetyczka Natalia Daniluk. Jednocześnie pokazuje, jak dokonywać lepszych wyborów przy sklepowych półkach. Radzi, które sosy warto wkładać do koszyka. Lista jej faworytów może cię zaskoczyć.

Najlepsze ketchupy zdaniem dietetyczki

Ekspertka wyselekcjonowała konkretne produkty, które wyróżniają się na tle konkurencji. Ich wspólnym mianownikiem jest wysoka zawartość pomidorów oraz „czysty skład. Szczególne uznanie specjalistki zyskały następujące sosy:

Ketchup Develey Premium (Mniej Cukru),

Ketchup Roleski Keto Sycylijski,

Madero Ketchup Junior,

Dawtona Ketchup bez dodatku cukru,

Ketchup Bio Roleski,

Hellmann’s Hot Ketchup.

Z kolei na liście odradzanych produktów znalazły się m.in. klasyczne wersje ketchupu Pudliszki, Kamis czy Kotlin.

Na co uważać kupując ketchup?

Natalia Daniluk radzi, by skupić się na trzech kluczowych aspektach oraz dokładnie analizować etykiety nabywanych sosów i zwracać uwagę przede wszystkim na zawartość pomidorów (im więcej ich w ketchupie, tym lepiej), a także obecność cukru. Producenci często dodają go w nadmiarze. Skład danego artykułu powinien być relatywnie krótki i prosty, pozbawiony sztucznych aromatów, barwników czy konserwantów, takich jak na przykład benzoesan sodu.

Ale spokojnie, jeśli używasz ketchupu od czasu do czasu, w małych ilościach, to naprawdę nie ma tu wielkiej biedy. Problem zaczyna się wtedy, gdy ketchup ląduje na wszystkim: kanapkach, jajecznicy, mięsie, frytkach… wtedy robi się z tego codzienny dodatek cukru. W takiej sytuacji warto już wybierać lepszą opcję, bo małe wybory, powtarzane codziennie, robią dużą różnicę – zauważa Natalia Daniluk w opublikowanym nagraniu.

