Lepsze niż tradycyjne placki ziemniaczane. Jeden składnik sprawia, że są lżejsze i chrupiące

W moim domu placki ziemniaczane to klasyka, która gości na stole przynajmniej raz w miesiącu. Lubię eksperymentować w kuchni. Dlatego szukałam sposobu, by to tradycyjne danie nieco „odchudzić” i sprawić, by nie zalegało na żołądku przez całe popołudnie. Odkąd zaczęłam mieszać ziemniaki z pewnym popularnym warzywem, problem zniknął. Co więcej, dzięki temu trikowi masa ziemniaczana nie ciemnieje, a placki po usmażeniu są lekkie i chrupiące.

Co dodać do placków ziemniaczanych, by je „odchudzić”?

Moim sekretnym składnikiem jest cukinia. To warzywo, które w 90 procentach składa się z wody, dzięki czemu jest niskokaloryczne i idealnie nawilża masę na placki. Jej delikatny smak nie dominuje nad ziemniakami, ale nadaje przysmakom puszystości. To idealne rozwiązanie dla osób, które dbają o linię, ale nie chcą rezygnować kulinarnych przyjemności. Dodatek cukinii sprawia również, że placki chłoną znacznie mniej tłuszczu podczas smażenia. W efekcie są zdrowsze i mniej kaloryczne niż „klasyki”.

Wskazówka: Cukinia „puszcza” wodę. Jeśli wrzucisz ją do masy bez przygotowania, efekt będzie odwrotny do zamierzonego. Najlepiej zetrzeć warzywo razem ze skórką i lekko odcisnąć. Nie trzeba robić tego bardzo dokładnie, ale warto pozbyć się nadmiaru soku. Dzięki temu placki zachowają odpowiednią konsystencję i dobrze się usmażą.

Trik na chrupiące placki ziemniaczane

Wiele osób popełnia błąd, dodając do masy ziemniaczanej dużą ilość mąki. W rezultacie placki stają się twarde i „gumowate”. Mnie udaje się tego uniknąć, dzięki wykorzystaniu skrobi ziemniaczanej. Po starciu warzyw i odciśnięciu z nich wody, nie wylewam mętnego płynu od razu. Czekam, aż na dnie zgromadzi się biały „osad” i dodaję go do masy. To właśnie on sprawia, że placki są chrupiące na zewnątrz, a jednocześnie przyjemnie delikatne w środku.

Przepis: Placki ziemniaczane z cukinią Lekkie danie, które przygotujesz w pół godziny. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 210 w każdej porcji Składniki 1 kg ziemniaków

1 mała cukinia

1 jajko

2 łyżki mąki pszennej

1 łyżeczka soli Dodatkowo: Olej do smażenia Sposób przygotowania Szykowanie warzywZiemniaki obierz i zetrzyj na tarce o dużych oczkach. Posól je i odstaw na kilka minut, aby puściły sok. Cukinię zetrzyj na tarce o dużych oczkach razem ze skórką. Nie musisz jej solić wcześniej, aby nie stała się zbyt miękka. Łączenie składnikówZiemniaki mocno odciśnij w dłoniach i przełóż do miski z cukinią. Wodę z ziemniaków ostrożnie wylej, pozostawiając jedynie skrobię z dna naczynia. Dodaj jajko oraz mąkę i dokładnie wymieszaj całość. Smażenie plackówNa patelni rozgrzej odrobinę oleju. Nakładaj porcje masy i smaż placki z obu stron na rumiano, aż staną się chrupiące.

