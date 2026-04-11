Lepsze niż tradycyjne placki ziemniaczane. Jeden składnik sprawia, że są lżejsze i chrupiące

W moim domu placki ziemniaczane to klasyka, która gości na stole przynajmniej raz w miesiącu. Lubię eksperymentować w kuchni. Dlatego szukałam sposobu, by to tradycyjne danie nieco „odchudzić” i sprawić, by nie zalegało na żołądku przez całe popołudnie. Odkąd zaczęłam mieszać ziemniaki z pewnym popularnym warzywem, problem zniknął. Co więcej, dzięki temu trikowi masa ziemniaczana nie ciemnieje, a placki po usmażeniu są lekkie i chrupiące.
Co dodać do placków ziemniaczanych, by je „odchudzić”?
Moim sekretnym składnikiem jest cukinia. To warzywo, które w 90 procentach składa się z wody, dzięki czemu jest niskokaloryczne i idealnie nawilża masę na placki. Jej delikatny smak nie dominuje nad ziemniakami, ale nadaje przysmakom puszystości. To idealne rozwiązanie dla osób, które dbają o linię, ale nie chcą rezygnować kulinarnych przyjemności. Dodatek cukinii sprawia również, że placki chłoną znacznie mniej tłuszczu podczas smażenia. W efekcie są zdrowsze i mniej kaloryczne niż „klasyki”.
Wskazówka: Cukinia „puszcza” wodę. Jeśli wrzucisz ją do masy bez przygotowania, efekt będzie odwrotny do zamierzonego. Najlepiej zetrzeć warzywo razem ze skórką i lekko odcisnąć. Nie trzeba robić tego bardzo dokładnie, ale warto pozbyć się nadmiaru soku. Dzięki temu placki zachowają odpowiednią konsystencję i dobrze się usmażą.
Trik na chrupiące placki ziemniaczane
Wiele osób popełnia błąd, dodając do masy ziemniaczanej dużą ilość mąki. W rezultacie placki stają się twarde i „gumowate”. Mnie udaje się tego uniknąć, dzięki wykorzystaniu skrobi ziemniaczanej. Po starciu warzyw i odciśnięciu z nich wody, nie wylewam mętnego płynu od razu. Czekam, aż na dnie zgromadzi się biały „osad” i dodaję go do masy. To właśnie on sprawia, że placki są chrupiące na zewnątrz, a jednocześnie przyjemnie delikatne w środku.
Przepis: Placki ziemniaczane z cukinią
Lekkie danie, które przygotujesz w pół godziny.
- Kategoria
- Danie główne
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 30 min.
- Liczba porcji
- 4
- Liczba kalorii
- 210 w każdej porcji
Składniki
- 1 kg ziemniaków
- 1 mała cukinia
- 1 jajko
- 2 łyżki mąki pszennej
- 1 łyżeczka soli
Dodatkowo:
- Olej do smażenia
Sposób przygotowania
- Szykowanie warzywZiemniaki obierz i zetrzyj na tarce o dużych oczkach. Posól je i odstaw na kilka minut, aby puściły sok. Cukinię zetrzyj na tarce o dużych oczkach razem ze skórką. Nie musisz jej solić wcześniej, aby nie stała się zbyt miękka.
- Łączenie składnikówZiemniaki mocno odciśnij w dłoniach i przełóż do miski z cukinią. Wodę z ziemniaków ostrożnie wylej, pozostawiając jedynie skrobię z dna naczynia. Dodaj jajko oraz mąkę i dokładnie wymieszaj całość.
- Smażenie plackówNa patelni rozgrzej odrobinę oleju. Nakładaj porcje masy i smaż placki z obu stron na rumiano, aż staną się chrupiące.
