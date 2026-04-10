Te kotlety z taniego składnika biją klasyczne mielone na głowę. Ani grama mięsa

Trudno wyobrazić sobie polski dom bez zapachu smażonych mielonych, który niesie się po klatce schodowej w niedzielne popołudnie. To totalny klasyk – niby prosta sprawa, bo to tylko doprawione mięso, cebulka i bułka tarta, ale każdy ma na nie swój własny patent i uważa, że to właśnie te „mamine” są najlepsze. Mimo mody na burgery czy kuchnię azjatycką, poczciwy mielony z ziemniakami i mizerią (albo buraczkami) wciąż wygrywa w starciu o miano najbardziej swojskiego obiadu. To takie jedzenie, które kojarzy się z dzieciństwem i po prostu nigdy się nie nudzi, bez względu na to, ile nowych restauracji powstanie w okolicy.

Jak zrobić kotlety z ziemniaków? Prosty przepis

W piątek większość osób nie pozwala sobie jednak na to danie, z uwagi na to, że w ten dzień, z przyczyn religijnych, duża część osób nie jada mięsa. Wtedy warto nieco poeksperymentować w kuchni i przyrządzić kotlety z ziemniaków.

Kotlety ziemniaczane to dla mnie taki kulinarny „ratunek”, kiedy w lodówce zostaną ziemniaki z poprzedniego dnia, a nikomu nie chce się iść do sklepu. Niby to tylko proste, podsmażone placuszki, ale mają w sobie coś niesamowicie domowego i poczciwego, zwłaszcza jak się je mocno doprawi koperkiem albo dorzuci odrobinę podsmażonej cebulki. Najlepiej smakują na chrupiąco, prosto z patelni, polane gęstą śmietaną albo jakimś szybkim sosem pieczarkowym – wtedy nawet brak mięsa nikomu nie przeszkadza. To jedno z tych dań, które udowadniają, że z absolutnie podstawowych składników można wyczarować coś, co znika z talerzy w pięć minut.

Przepis: Kotlety ziemniaczane Te kotlety są pyszne, sycące i banalnie łatwe w przygotowaniu Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Polska Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 141 w każdej porcji Składniki 1 kilogram ziemniaków

1 cebula

1 jajko

3 łyżki mąki ziemniaczanej

3 łyżki mąki pszennej

szczypta soli i pieprzu Sposób przygotowania Przygotowanie ziemniakówNajpierw obierzcie ziemniaki, a następnie je ugotujcie w osolonej wodzie. Później przeciśniecie je przez praskę lub utłuczcie i odstawcie do wystygnięcia. Mieszanie składnikówPrzełóżcie ziemniaki do dużej miski, dodajcie jajko i posiekaną cebulę, a także mąkę, pieprz i sól. Później wyróbcie ciasto na jednolitą masę i uformujcie kotlety. Smażenie kotletówSmażcie kotlety z obu stron na rozgrzanym, głębokim tłuszczu.

Z czego jeszcze można zrobić kotlety?

W sumie kotlety można zrobić niemal ze wszystkiego, co wpadnie pod rękę, i wcale nie muszą być gorsze od tych tradycyjnych. Genialnie sprawdzają się kasze, zwłaszcza gryczana połączona z twarogiem – to takie nieco zapomniane połączenie, które smakuje obłędnie z sosem grzybowym. Jak ktoś szuka czegoś konkretniejszego, to strączki typu soczewica czy ciecierzyca robią robotę, bo są sycące i świetnie przyjmują ostre przyprawy, kumin czy czosnek.

Fajną opcją są też warzywa starte na tarce, na przykład cukinia albo kalafior – wystarczy je dobrze odsączyć z wody, dorzucić jajko i trochę mąki, żeby się nie rozpadały na patelni. Nawet z jajek ugotowanych na twardo i posiekanych ze szczypiorkiem wychodzą świetne, chrupiące kotleciki, które przypominają smaki z podstawówki. Tak naprawdę ogranicza nas tylko wyobraźnia i to, co akurat zalega w szafce.

Czytaj też:

Niski indeks glikemiczny i komplet białka. Ten zapomniany produkt bije ziemniaki na głowęCzytaj też:

Ta „magiczna woda” nadaje ciału cudowny zapach. Pij szklankę dziennie