Robię karpatkę inaczej niż wszyscy. Ten trik sprawia, że goście nie kończą na jednym kawałku

Karpatka należy do tych deserów, które kojarzą się z tradycyjnym, niedzielnym obiadem. Charakterystyczne „góry” z ciasta parzonego i aksamitny, budyniowy krem to połączenie idealne. Jednak przygotowanie klasycznych blatów bywa nie lada wyzwaniem. Często nie wyrastają odpowiednio lub opadają. Na szczęście istnieje sprytny sposób, by „oszukać system” i cieszyć się tym przysmakiem bez zbędnego stresu i włączania piekarnika.

Czym zastąpić ciasto parzone w karpatce?

Sekret tej ekspresowej karpatki tkwi w produkcie, który bez problemu znajdziesz w każdym większym sklepie spożywczym lub supermarkecie. Chodzi o groszek ptysiowy. Idealnie naśladuje pofałdowane ciasto parzone. Jest lekki, chrupiący i – co najważniejsze – gotowy do użycia od razu po wyjęciu z opakowania. Dzięki temu oszczędzasz czas i eliminujesz ryzyko kulinarnej porażki. Groszek ptysiowy po wyłożeniu na dno formy i przykryciu kremem delikatnie mięknie, tworząc spójną całość. Przy krojeniu wygląda niemal identycznie jak tradycyjny wypiek. To idealne rozwiązanie dla osób zabieganych i zapracowanych, które nie mają ochoty na długie stanie w kuchni.

Sekret idealnego kremu do karpatki

Podstawą stabilnego i gęstego kremu jest budyń, który musi być całkowicie wystudzony przed łączeniem z pozostałymi składnikami. Nie używaj zimnego masła prosto z lodówki. W przeciwnym razie masa może się zważyć. Tłuszcz powinien mieć temperaturę pokojową. Ubijaj go tak długo, aż stanie się jasny i puszysty. Dopiero wtedy zacznij dodawać zimny budyń. Rób to stopniowo, po jednej łyżce, każdą partię dokładnie miksując. W tym przypadku cierpliwość popłaca. Pozwala uzyskać aksamitny krem, który nie „rozchodzi się” po przekrojeniu ciasta i smakuje jak z najlepszej cukierni.

Wskazówka: Pamiętaj, że karpatka powinna być przechowywana w lodówce. W przeciwnym razie deser szybko się zepsuje i straci zwartą konsystencję.

Przepis: Karpatka bez pieczenia Pyszne ciasto w prostszej wersji niż zwykła Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 10 Liczba kalorii 350 w każdej porcji Składniki Na bazę: 160 g groszku ptysiowego Na krem budyniowy: 3 szklanki mleka

6 łyżek cukru

32 g cukru waniliowego

3 żółtka

3 łyżki mąki pszennej

3 łyżki mąki ziemniaczanej

250 g masła Sposób przygotowania Szykowanie budyniuDo rondelka wlej 2 i 1/2 szklanki mleka, dodaj cukier oraz cukier wanilinowy i zagotuj. W pozostałym mleku dokładnie wymieszaj żółtka, mąkę pszenną i ziemniaczaną, a następnie wlej do gotującego się mleka i mieszaj energicznie, aż powstanie gęsty budyń. Odstaw do całkowitego wystudzenia i przykryj folią spożywczą, aby nie zrobił się kożuch. Robienie kremuMiękkie masło ubij mikserem przez około 5–7 minut, aż stanie się jasne i puszyste. Dodawaj zimny budyń, cały czas miksując na średnich obrotach. Po połączeniu składników nie miksuj zbyt długo, aby krem pozostał gęsty i stabilny. Składanie ciastaDno formy wyłóż papierem do pieczenia i wysyp połowę groszku ptysiowego (ok. 80 g). Nałóż cały krem budyniowy i delikatnie rozprowadź go równą warstwą, uważając, by groszek się nie przesuwał. Na wierzch wysyp pozostały groszek i lekko dociśnij, aby przykleił się do kremu. Chłodzenie ciastaPrzykryj formę folią spożywczą, talerzem lub deską. Wstaw do lodówki na kilka godzin, a najlepiej na całą noc.

