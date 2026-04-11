Te bułki naprawdę hamują apetyt. Dietetyczka wskazała konkret z Biedronki

W biegu między pracą a domem łatwo o nieprzemyślane decyzje zakupowe. W pośpiechu często wrzucamy do koszyka „pierwsze lepsze” pieczywo. Problem w tym, że wiele bułek to głównie oczyszczona mąka i dodatki, które nie wnoszą nic wartościowego do jadłospisu. Dietetyczka Joanna Falecka pokazuje jednak, że nawet w dyskoncie można znaleźć pieczywo, które realnie wspiera organizm – pod warunkiem że dokonujesz świadomego wyboru i nie dajesz się nabrać na chwytliwe hasła reklamowe.

Jakie bułki z Biedronki poleca dietetyczka?

Joanna Falecka stawia na konkretne rodzaje pieczywa, które wyróżnia się na tle konkurencji. Pierwszym polecanym produktem jest bułka grahamka. To klasyk, który charakteryzuje się wysoką zawartością błonnika oraz stosunkowo niską kalorycznością (224 kcal w 100 gramach). Dzięki temu jedna bułka zjedzona na śniadanie zapewni uczucie sytości na znacznie dłużej niż jej biała odpowiedniczka.

Dietetyczka zachęca również do sięgania po jest bułkę 100% z mąki żytniej. Ekspertka docenia ją przede wszystkim za prosty, przejrzysty skład oraz sporą dawkę błonnika. Na korzyść tego pieczywa przemawia również stosunkowo niski indeks glikemiczny (54). Jego spożywanie nie powoduje gwałtownych nagłych „skoków” poziomu cukru we krwi i nie wywołuje napadów głodu.

Pieczywo z Biedronki, które polecam jako dietetyk [...] świetnie się sprawdzi u osób na redukcji – podkreśla Joanna Falecka w swoim nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Na co zwracać uwagę wybierając pieczywo?

Joanna Falecka radzi, by uważnie czytać skład nabywanego pieczywa. Powinien być prosty i krótki. Im mniej niezrozumiałych dodatków, polepszaczy i konserwantów, tym lepiej dla naszego zdrowia i układu trawiennego. Kolejnym aspektem, na jaki warto zwracać uwagę jest zawartość soli w danym produkcie. W dobrych bułkach, takich jak te polecane przez ekspertkę, nie ma jej zbyt wiele. To ważne, bo nadmiar tej przyprawy w diecie może prowadzić do wielu problemów zdrowotnych i zwiększać ryzyko rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego, na przykład miażdżycy czy nadciśnienia.

Czytaj też:

