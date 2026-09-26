Zamiast Piątnicy biorę ten skyr z Biedronki. Ma 27 g białka i kosztuje 1 zł mniej

Biedronka poszerzyła swoją ofertę jogurtów pitnych o skyr waniliowy marki Fruvita. Dietetyk Krystian Krysa porównał go z innym produktem pochodzącym z tej samej kategorii. Wziął „pod lupę” propozycję z Piątnicy. Zobaczcie, co dokładnie udało mu się odkryć i sprawdźcie, który przysmak warto wrzucić do koszyka przy następnym zakupach.

Skyr Fruvita czy Piątnica – co wybrać?

Oba produkty mają bardzo podobny skład. Mają waniliowy smak i nie zawierają dodatku cukru. Różnią się natomiast, jeśli chodzi o wartości odżywcze. Skyr z Piątnicy dostarcza mniejszej liczby kalorii w porcji niż Fruvita (190 kcal vs 227 kcal). Zawiera też mniej węglowodanów (24,5 g vs 31, 5 g). Nowość z Biedronki ma natomiast nieznaczną przewagę, jeśli chodzi o ilość białka. Wygrywa jednym gramem (27 g vs 26 g w butelce). Wypada korzystniej pod jeszcze jednym względem. Trzeba za nią zapłacić „tylko” 4,99 zł. Dla porównania skyr z Piątnicy o tej samej gramaturze kosztuje już 5,99 zł.

Jak widać, Fruvita Tańszy nie wygrywa we wszystkich kategoriach, ale może zainteresować osoby, które szukają szybkiej i solidnej porcji białka w przystępnej cenie lub po prostu szukają czegoś nowego. „Śmiało testujcie!”– zachęca Krystian Krysa w opublikowanym materiale.

Pitny skyr waniliowy w codziennej diecie

Dietetyk nie poprzestaje jedynie na porównaniu butelek. Pokazuje również, jak włączyć skyr pitny do codziennej diety. Można go potraktować jako samodzielną przekąskę albo sięgnąć po inne znacznie lepsze rozwiązanie i połączyć jogurt z dodatkami. Dobrze sprawdzą się świeże owoce i orzechy (włoskie, nerkowce itp.). Dostarczą błonnika i cennych tłuszczów. Skyr w takim „towarzystwie” zapewni dłuższe uczucie sytości i pomoże uniknąć napadów podjadania. Taki zestaw – jak podkreśla Krystian Krysa – sprzyja zrzucaniu nadprogramowych kilogramów i utrzymaniu szczupłej sylwetki w dłuższej perspektywie.

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