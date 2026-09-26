Rogaliki robię bez drożdży i długiego wyrabiania. W środek daję ten jesienny przysmak

Robienie domowych rogalików zawsze kojarzyło mi się ze sporym wysiłkiem i godzinami spędzonymi w kuchni. Wszystko się zmieniło, gdy poznałam ten patent. Skończyłam ze żmudnym wyrabianiem masy i czekaniem aż wyrośnie. Szybko łączę składniki i po kłopocie. Co ważne, w tej recepturze nie ma ani grama białego cukru, a mimo to wypieki smakują wybornie. Za ich deserowy charakter odpowiada nadzienie. Jesienią wypełniam je domowymi powidłami śliwkowymi. Tak tworzę idealne przekąski do popołudniowej kawy lub herbaty. Nierzadko zjadam je również na śniadanie. Poprawiają mi humor na cały dzień.

Prosty patent na rogaliki z 3 składników

Bazą przysmaków jest połączenie trzech tanich produktów – twarogu, mąki i masła. Najlepiej sprawdzi się półtłusty ser w kostce. Zapewni masie odpowiednią wilgotność i delikatną strukturę. Rozgnieć go dokładnie widelcem lub przepuść przez praskę, by pozbyć się ewentualnych grudek. Pamiętaj, że masło powinno być zimne. Pokrój je na mniejsze kawałki, a następnie połącz z mąką i twarogiem. Zrób to jak najszybciej bez długiego wyrabiania. Jeśli masa zaczyna mocno mięknąć i przyklejać się do dłoni, schłodź ciasto w lodówce, zamiast dosypywać porcje mąki. Nadmiar tego składnika sprawi, że rogaliki stwardnieją.

Gotowe ciasto podziel na dwie części i uformuj z nich płaskie krążki. Schłodzą się równomierniej niż grube kule, a później łatwiej będzie nadać im okrągły kształt podczas wałkowania. Każdy krążek zawiń, żeby powierzchnia nie obsychała. Wyjmuj z lodówki jedną porcję naraz. Blat podsyp tylko niewielką ilością mąki, rozwałkuj ciasto na kilka milimetrów i pokrój jak pizzę – na osiem trójkątów. Z przedstawionej receptury powstanie 16 rogalików.

Przepis: Rogaliki z 3 składników z powidłami Świetnie smakują i nie wymagają wyrabiania. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. 40 min. Czas gotowania 25 min. Liczba porcji 16 Liczba kalorii 226 w każdej porcji Składniki Na ciasto: 350 g mąki pszennej

250 g zimnego masła 82%

250 g półtłustego twarogu Nadzienie: powidła śliwkowe Dodatkowo: 1 małe jajko do posmarowania uformowanych rogalików (opcjonalnie) Sposób przygotowania Wyrabianie ciastaDo mąki dodaj pokrojone masło oraz ser. Zagnieć wszystko szybko na gładką masę, a następnie podziel ją na dwie równe porcje. Chłodzenie i wałkowanie ciastaUformuj z obu porcji kulki, zawiń je szczelnie w folię spożywczą, lekko spłaszcz dłonią i wstaw do lodówki na około godzinę. Potem rozwałkuj każdą z nich na okrąg o grubości kilku milimetrów. Na koniec podziel ciasto na osiem trójkątów. Zawijanie rogalików z powidłamiUłóż na szerszym brzegu każdego trójkąta około dwie łyżeczki powideł śliwkowych. Zwiń ciasto od strony nadzienia w kierunku cienkiego końca, dokładnie zlepiając boki.. Uformuj z powstałych ruloników kształt rogali. Pieczenie rogalikówUłóż uformowane rogaliki w sporych odstępach na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia i jeśli chcesz posmaruj je rrozmąconym jajkiem. Ten zabieg sprawi, że zyskają piękny, złoty kolor. Wstaw blachę do piekarnika nagrzanego do 180 stopni z opcją grzania góra-dół. Piecz przez około 25 minut, aż wierzch ładnie się zarumieni.

Rogaliki z twarogiem – przydatne wskazówki

Wypełniam rogaliki powidłami śliwkowymi. Mam w tym swój cel. I nie chodzi wyłącznie o podkreślenie jesiennego charakteru deseru. Gęste nadzienie nie wypływa z wypieków, a jego kwaskowy smak doskonale współgra z serowo-maślanym ciastem. Jeśli chcesz, możesz jednak wymienić farsz na inny, na przykład marmoladę jabłkową, krem orzechowy albo kawałki gorzkiej czekolady.

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