Nie smażę jabłek bez końca. Wlewam ten składnik i marmolada gęstnieje w mig

Mama zawsze uczyła mnie, że dobra marmolada z jabłek powinna być gęsta, złocista, aromatyczna i słodko-kwaśna. Spełnienie tych wszystkich „wymogów” było dla mnie nie lada wyzwaniem. Na szczęście udało mi się mu sprostać. Znalazłam sposób na „wzorcowe” przetwory. Kilka łyżek taniego, prostego produktu z kuchennej szafki rozwiązało wszystkie problemy. Moim „wybawcą” okazał się ocet.

Ocet w marmoladzie i innych przetworach z jabłek

Za gęstość jabłkowych przetworów odpowiadają między innymi pektyny. Te naturalne wielocukry występujące w owocach zatrzymują wodę i nadają marmoladzie żelową konsystencję. Ocet może ułatwiać ten proces, ponieważ zakwasza masę i sprzyja łączeniu się polisacharydów. Na tym jednak jego rola się nie kończy. Pomaga także zrównoważyć smak przetworów i wpływa na ich trwałość. Utrudnia rozwój części drobnoustrojów. Nie zabezpiecza jednak marmolady przed wszystkimi zagrożeniami. Musisz więc pamiętać o odpowiednim przechowywaniu gotowych przysmaków. Najlepiej trzymać je w lodówce. Nie zapominaj również o zapasteryzowaniu słoików.

Najlepszy ocet do marmolady jabłkowej

Do marmolady świetnie pasuje ocet jabłkowy (4-6 procent). Doskonale współgra z owocową „bazą”. Ma delikatny zapach i pozostawia po sobie lekko wytrawny posmak. Już 3-4 łyżki (około 50 mililitrów) na dwa kilogramy obranych i pokrojonych jabłek wystarczą, by uzyskać odpowiedni efekt.

Możesz też śmiało sięgnąć po zwykły ocet spirytusowy (10 procent). Nie obawiaj się jego mocnego, wyrazistego zapachu. Całkowicie wyparuje podczas gotowania i nie wpłynie negatywnie na smak przetworów. Wybierz go, jeśli zależy ci na szybszym zagęszczeniu masy. Zadziała lepiej niż ocet jabłkowy (wystarczy 20 mililitrów na dwa kilogramy jabłek).

Domowa marmolada z jabłek – przydatne wskazówki

Wlej ocet do garnka zaraz po wrzuceniu pokrojonych jabłek, jeszcze przed dodaniem cukru. Cukier najlepiej dorzucić dopiero wtedy, gdy składniki zmiękną i puszczą sok. Pamiętaj, że nie każde owoce potrzebują dodatkowego zakwaszenia. Kwaśne odmiany często mają już dość kwasu, żeby ich pektyny mogły prawidłowo działać. Dlatego kilka łyżek octu nie wywoła takiego samego efektu w każdym garnku. Jeśli chcesz sprawdzić konsystencję gotowej masy, wykonaj „test talerzyka”. Rozsmaruj gorącą masę na zimnym naczyniu odczekaj 2 minuty. Marmolada powinna w tym czasie zgęstnieć, zachowując przy tym zwartą konsystencję.

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