Jak sprawdzić, czy miód jest prawdziwy? Słynny pszczelarz zdradza niepopularną prawdę

Miód można dodawać do herbaty lub różnego rodzaju naparów. Świetnie sprawdza się szczególnie o tej porze roku, ponieważ poza nadawaniem słodyczy także wzmacnia naszą odporność. To też element wielu ciast, deserów, a nawet potraw wytrawnych (jako przełamanie smaków).

Jak odróżnić zafałszowany miód od prawdziwego?

Istnieje jednak prawdziwy, wartościowy miód, ale możemy trafić też na jego „podróbki”. Miód prawdziwy jest naturalnym produktem wytwarzanym przez pszczoły z nektaru kwiatów lub spadzi. Zawiera wiele cennych składników i ma charakterystyczny smak, zapach oraz barwę. Z kolei miód zafałszowany to produkt, do którego dodano inne substancje. Nie ma on również dobroczynnych właściwości dla naszego organizmu. Pszczelarz z Wąchocka opublikował na YouTube nagranie, w którym wyjaśnił, czy da się rozpoznać taki zafałszowany miód.

Niestety rozczaruję cię, ale nie ma możliwości sprawdzenia, czy miód jest prawdziwy. Oczywiście, część pszczelarzy powiela mity, podając różnego rodzaju sposoby. Większość tych sposobów jednak nie działa. Dzisiejsze metody fałszowania miodu bardzo często są takie, że nawet laboratoria mają problem, żeby stwierdzić, czy miód jest zafałszowany, czy nie – powiedział Wojciech Margowniczy.

Dodał, że część z tych testów może rzeczywiście zadziałać, ale tylko w przypadku nabycia produktu, który w ogóle miodem nie jest.

Właściwości prawdziwego miodu

Miód, poza tym, że jest pyszny, to jest też niezwykle zdrowy. Zawiera antyoksydanty, które chronią nas przed stresem oksydacyjnym, prowadzącym do wielu chorób przewlekłych. Jest także bogaty w witaminy i minerały. Wykazuje również właściwości antybakteryjne i może łagodzić podrażnienia gardła oraz kaszel. Może być także stosowany jako środek zmniejszający nudności, pomaga również eliminować wzdęcia czy zgagę.

Jest między innymi dobrym zamiennikiem cukru. Mimo że kaloryczność jest podobna, to miód jest słodszy, a więc można go użyć nawet o połowę mniej. Nie powinny go jednak spożywać osoby chore na cukrzycę, ponieważ ma wysoki indeks glikemiczny, a także jest skoncentrowanym źródłem węglowodanów prostych.

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