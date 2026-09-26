Dodaj 1/4 łyżeczki tej przyprawy do jajecznicy. Lekarz: działa jak „plaster” na wątrobę

Jajecznica to jedna z najczęściej wybieranych propozycji śniadaniowych. Jest szybka i łatwa do zrobienia, a do tego naprawdę sycąca. Można ją przygotować na wiele różnych sposobów, na przykład z dodatkiem szczypiorku, pomidorów, sera czy szynki. Dzięki temu nigdy się nie nudzi. I choć to danie jest już zdrowe samo w sobie, to bez trudu można sprawić, by było jeszcze bardziej wartościowe.

Dodaj szczyptę do jajecznicy, a wątroba zyska

Mowa o dodaniu jednej, popularnej przyprawy. Chodzi o kurkumę. Nadaje jej piękny złocisty kolor, ale to nie wszystko. Najważniejsze są właściwości zdrowotne, jakie niesie za sobą. Między innymi wspiera ona prawidłowe działanie wątroby.

Ogromną zaletą kurkumy jest to, że działa ona na niektóre nasze narządy wewnętrzne niczym ochronny plaster. Dokładnie taka sytuacja ma się z wątrobą. Mimo że jest to mocarz wśród naszych organów wewnętrznych, to czasami niedomaga, gdy każdego dnia musi znosić szereg nie zawsze zdrowych substancji, którymi ją zarzucamy – powiedział w opublikowanym nagraniu lekarz Marek Skoczylas.

Wyjaśnił, że kurkuma chroni przed stresem oksydacyjnym, przez co pomaga też przeciwdziałać schorzeniom wątroby. W badaniu pod tytułem „Wpływ suplementacji kurkuminy na czynność wątroby, profil metaboliczny i skład ciała u pacjentów z niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby: przegląd systematyczny i metaanaliza badań z randomizacją i grupą kontrolną” wykazano, że kurkumina zawarta w kurkumie pomaga w leczeniu marskości wątroby, alkoholowej i niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby, a nawet jej polekowego uszkodzenia.

Trzeba jednak pamiętać o tym, że kurkuma w naszej diecie nie zastąpi leków przepisanych przez lekarza ani profesjonalnej pomocy medycznej.

Przepis: Jajecznica z kurkumą Ta jajecznica jest nie tylko zdrowa, ale też bardzo smaczna. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 145 w każdej porcji Składniki 2–3 jajka

1/4 łyżeczki kurkumy

szczypta czarnego pieprzu

1 łyżeczka masła klarowanego

szczypta soli Sposób przygotowania Przygotowanie jajekWbij jajka do miseczki i roztrzep je widelcem. DoprawianieDodaj kurkumę, pieprz i odrobinę soli. Wymieszaj. SmażenieRozgrzej patelnię i rozpuść masło klarowane. Wlej jajka na patelnię i smaż na małym lub średnim ogniu, delikatnie mieszając. Smaż przez około 2–3 minuty.

Inne właściwości kurkumy

Kurkuma znana jest przede wszystkim ze swoich właściwości przeciwzapalnych. Dzięki temu pomaga neutralizować wolne rodniki oraz wyciszać przewlekłe stany zapalne w organizmie. Stymuluje również wydzielanie żółci, przez co wspomaga pracę układu pokarmowego.

Warto jednak pamiętać, że sama kurkumina jest słabo przyswajalna przez ludzki organizm, dlatego zaleca się łączenie jej z czarnym pieprzem (zawartą w nim piperyną), a także tłuszczami.

Piperyna zawarta w pieprzu poprawia biodostępność kurkuminy aż o 2000 proc. – wyjaśnił lekarz Marek Skoczylas.

Gdy będziesz dodawać do jajecznicy kurkumę, koniecznie dodaj także pieprz oraz usmaż całość na maśle (najlepiej klarowanym). Tłuszcz jest niezbędny, aby organizm mógł w pełni przyswoić prozdrowotną kurkuminę.

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