Zamiast indyczej wybieram tę wątróbkę. Ma ponad 3 razy więcej żelaza

Wątróbki uchodzą za jedno z najbogatszych źródeł żelaza. Jednak nie wszystkie produkty tego typu mają taką samą wartość odżywczą. Przypomina o tym dietetyczka Anna Reguła. Swoimi spostrzeżeniami dzieli się w jednym materiałów udostępnionych w mediach społecznościowych. Wskazuje w nim, jakie podroby wybrać, by poprawić wyniki krwi.

Te wątróbki mają najwięcej żelaza

Ekspertka porównała trzy rodzaje wątróbek pod względem zawartości żelaza – królicze, indycze oraz kacze i gęsie. Wzięła pod uwagę stugramowe porcje surowych produktów. Z przedstawionych przez nią wyliczeń wynika, że najwięcej cennego pierwiastka, bo aż 30,5 mg, mają ostatnie z wymienionych przysmaków. Dla porównania wątróbki królicze dostarczają 6,6 mg związku, a indycze – 8,9 mg.

Do wątróbki warto dołożyć warzywa zawierające witaminę C, na przykład świeżą czerwoną paprykę. Dobrym dodatkiem będzie również surówka posypana natką pietruszki. Kwas askorbinowy wspomaga wchłanianie żelaza niehemowego, Jego głównym źródłem jest żywność roślinna, ale można je znaleźć również w produktach pochodzenia zwierzęcego.

Wątróbki gęsie i kacze w diecie – przydatne wskazówki

Wątróbka obfituje w witaminę A. Dlatego nie należy przesadzać z jej ilością w codziennej diecie. Warto też pamiętać, że samo włączenie podrobów do menu może nie wystarczyć, by uzupełnić niedobory żelaza. By skutecznie rozwiązać ten problem, trzeba ustalić jego przyczynę i przeprowadzić odpowiednie badania w porozumieniu z lekarzem. Dieta pomaga w poprawieniu wyników krwi, ale nie zastąpi leczenia.

Niedoborów żelaza nie wolno też bagatelizować. Towarzyszące im objawy potrafią mocno utrudnić codzienne funkcjonowanie. Chodzi między innymi o przewlekłe zmęczenie, senność, kołatanie serca czy dojmujące uczucie zimna.

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