Dietetyczka porównała Kielecki i Winiary. Jeden majonez wygrywa składem i kaloriami

Majonez to jeden z najpopularniejszych dodatków w kuchni, który świetnie sprawdza się w wielu potrawach. Doskonale pasuje do kanapek, sałatek, jajek czy frytek, nadając im kremową konsystencję i wyrazisty smak. W Polsce jest szczególnie lubiany i często gości na stołach – wiele osób nie wyobraża sobie świąt, grillowania czy codziennych posiłków bez tego dodatku. Dzięki swojej uniwersalności majonez stał się jednym z podstawowych sosów w polskiej kuchni.

Który majonez lepszy: Kielecki czy Winiary?

Majonez to produkt, który często budzi dyskusje wśród konsumentów, zwłaszcza gdy porównuje się dwa popularne wybory: Majonez Kielecki i Winiary. Wiele osób zastanawia się, który z nich jest lepszy. To temat, który często pojawia się w codziennych rozmowach, bo każdy ma swoje przyzwyczajenia i ulubiony smak. Ostatnio nawet rozmawiałam o tym ze swoją sąsiadką i obie miałyśmy zupełnie inne zdanie na ten temat. Postanowiłam więc sprawdzić, co myśli na ten temat ekspert. Dietetyczka Paula Jamróz opublikowała na YouTube materiał, w którym podpowiedziała, który wybór będzie zdrowszy. Wyjaśniła, że w składzie majonezu Kieleckiego jest przede wszystkim olej, musztarda, woda i żółtka.

Czysty, prosty skład, bez zbędnych dodatków. Cukier i sól tylko z musztardy. Kaloryczność wynosi 631 kcal w 100 g – powiedziała ekspertka.

Skład majonezu Winiary nie jest już tak imponujący.

Niestety zawiera sól wapniowo-disodową EDTA plus dodatkowy cukier i sól nie tylko z musztardy, ale też jako osobne składniki. Do tego wyższa kaloryczność – aż 794 kcal w 100 g – powiedziała specjalistka od zdrowego odżywiania.

Jej zdaniem wygrywa więc majonez Kielecki.

Jak wybrać dobry majonez?

Wybierając dobry majonez, warto przede wszystkim zwrócić uwagę na jego skład. Im krótsza i bardziej naturalna lista składników, tym zazwyczaj lepsza jakość. Dobry majonez powinien zawierać przede wszystkim olej roślinny, żółtka jaj, ocet lub sok z cytryny oraz ewentualnie przyprawy, bez zbędnych dodatków chemicznych.

Ważne jest też, jaki rodzaj oleju został użyty. Często poleca się olej rzepakowy lub słonecznikowy. Dobrze jest unikać produktów z dużą ilością konserwantów, zagęstników czy sztucznych aromatów. Zwrócenie uwagi na etykietę pomaga wybrać majonez, który będzie nie tylko smaczny, ale też lepszej jakości i bardziej naturalny.

