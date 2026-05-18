Biedronka tnie ceny znanych kaw. Rabat to 60 procent, ale jest ważny szczegół

Szukasz dobrej promocji na kawę? Biedronka zorganizowała właśnie dwie świetne akcje rabatowe na lubiane i cenione marki. Obie są skierowane wyłącznie do wybranych klientów – tych, którzy posiadają kartę lub aplikację lojalnościową. Na uzupełnienie domowych zapasów masz całkiem sporo czasu. Oferty obowiązują od poniedziałku do soboty (18-23 maja 2026 roku). Nie zwlekaj jednak zbyt długo z decyzją o zakupach, bo sklepowe półki mogą szybko opustoszeć.

Tania kawa Jacobs w Biedronce

Jedna z promocji dotyczy mielonej kawy Jacobs Krönung w opakowaniu o pojemności 500 gramów. Teraz opakowanie o pojemności 500 gramów kosztuje tylko 27,99. Nowa cena zostanie jednak naliczona dopiero przy zakupie dwóch sztuk. Jeśli włożysz do koszyka tylko jedną paczkę, nie zaoszczędzisz i zapłacisz za nią pełną cenę, czyli 45,99 zł. Pamiętaj też o odgórnych ograniczeniach narzuconych przez sieć. Biedronka wprowadziła dzienne limity, jeśli chodzi o ilość produktów nabywanych w ramach opisanej akcji – 4 sztuki na jedno konto lojalnościowe.

Kultowa kawa 60 procent taniej

Drugą akcję rabatową zorganizowano na wszystkie kawy marki Prima. Na ich zakupie możesz zaoszczędzić aż 60 procent. Oferta jest bardzo atrakcyjna, ale ma pewien „haczyk”. Obniżka obejmie wyłącznie co drugi tańszy produkt. Za droższe spośród wybranych towarów zapłacisz tyle, co zwykle. W tym przypadku również obowiązuje limit dzienny – 4 opakowania (maksymalnie dwa z rabatem) na jedno konto Moja Biedronka.

Inne ciekawe akcje w Biedronce

Jeśli lubisz kawę latte, z pewnością ucieszy cię informacje, że Biedronka przygotowała również atrakcyjną promocję na wszystkie mleka UHT. Ta oferta – podobnie jak dwie poprzednie – jest skierowana do członków programu lojalnościowego. Jeśli włożysz do koszyka sześć kartonów, trzy najtańsze z nich otrzymasz gratis. Jeżeli chcesz zaoszczędzić, musisz się spieszyć, bo ta promocja trwa tylko trzy dni. Zaczyna się w poniedziałek, a kończy w środę (18-20 maja 2026 roku). Limit dzienny to 12 sztuk (maksymalnie 6 gratis) na jedno konto Moja Biedronka.

