Dietetyczka odchudziła tiramisu. Jedna porcja ma 145 kcal i prawie 10 g białka

Wystarczy zaledwie 15 minut pracy, by przygotować przysmak, który nie zrujnuje sylwetki, a jednocześnie dostarczy wielu niezapomnianych wrażeń smakowych. Jedna porcja deseru ma tylko 145 kalorii, a syci na wiele godzin. Przepisem na tę słodką przekąskę podzieliła się w mediach społecznościowych dietetyczka kliniczna Dominika Hatala. Klasyczne tiramisu nie ma z nią żadnych szans. Spróbuj, a się przekonasz.

Jak „odchudzić” klasyczne włoskie tiramisu?

Tajemnica tkwi w odpowiednim doborze nabiału. Zamiast sięgać po ciężkie sery, pójdź za radą ekspertki i wykorzystaj delikatną ricottę oraz waniliowy skyr. Taka mieszanka świetnie „naśladuje” oryginał, a jednocześnie dostarcza organizmowi znacznie mniej tłuszczu i solidną porcję protein. Jedna porcja „odchudzonego” deseru zawiera – jak podkreśla Dominika Hatala – prawie 10 gramów białka. Warto również zastąpić klasyczny biały cukier erytrytolem. To kolejna oszczędność, jeśli chodzi o liczbę kalorii.

Jak zrobić tiramisu w dietetycznej wersji?

Sprawa jest prosta. „Wystarczy, że truskawki zblendujesz ze słodzidłem. Do miski dodasz ricottę, skyr waniliowy i słodzidło, całość zmiksujesz, a biszkopty namoczysz w musie truskawkowym i przełożysz do formy. Na to biała masa, biszkopty w truskawkach, znowu biała masa i świeże truskawki. Włóż do lodówki na kilka godzin i gotowe” – wyjaśnia dietetyczka w udostępnionym materiale.

Dominika Hatala dekoruje deser wyłącznie kawałkami truskawek. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by dorzucić do nich również inne owoce, na przykład maliny czy borówki amerykańskie. Możesz też śmiało sięgnąć po garść listków mięty. Dzięki nim deser zyska bardziej orzeźwiający charakter. Możesz też posypać gotowe tiramisu startą czekoladą. Najlepiej wybrać gorzką z dużą zawartością kakao (minimum 70 procent).

Przepis: Truskawkowe fit tiramisu Lekka, owocowa wariacja na temat klasycznego deseru. Puszysty krem i soczyste biszkopty przygotujesz w kilku prostych krokach. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Włoska Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 3 godz. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 145 w każdej porcji Składniki 370 g truskawek

35 g erytrytolu

70 g biszkoptów

250 g ricotty

150 g skyru waniliowego Sposób przygotowania Szykowanie musuZblenduj 220 g truskawek z 15 g erytrytolu na gładki mus. Przełóż gotową owocową masę do płaskiej miski. Robienie kremuDo drugiej miski dorzuć ricottę, skyr waniliowy oraz pozostałą część erytrytolu (20 g). Zmiksuj wszystkie składniki do uzyskania jednolitej, mocno puszystej konsystencji. Namaczanie biszkoptówMaczaj biszkopty z obu stron w przygotowanym wcześniej musie truskawkowym. Połową namoczonych ciastek wyłóż równomiernie dno wybranego naczynia. Składanie deseruNa warstwę owocowych biszkoptów nałóż połowę przygotowanej białej masy i delikatnie ją rozsmaruj. Ułóż kolejną warstwę namoczonych ciastek, a następnie przykryj je resztą kremu. Dekorowanie i chłodzenieUdekoruj wierzch tiramisu pozostałymi truskawkami pokrojonymi w cienkie plastry. Wstaw gotowe ciasto do lodówki na około 3 godziny, aby wszystkie smaki dobrze się przegryzły.

