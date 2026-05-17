Dietetyczka wskazała najlepszy serek wiejski. Jedno opakowanie ma aż 22 g białka

Serki wiejskie cieszą się obecnie sporą popularnością. Coraz więcej osób zaczyna dostrzegać ich zalety, głównie w kontekście procesu zrzucania nadprogramowych kilogramów. I słusznie, bo to produkty niskokaloryczne, które mogą realnie wesprzeć odchudzanie – pod warunkiem że wybierzemy odpowiedni produkt. Dietetyczka Patrycja Klimek wskazuje, co warto włączyć do jadłospisu i dlaczego.

Jaki serek jest najlepszy zdaniem dietetyczki?

Ekspertka poleca naturalny serek wiejski od Piątnicy. Jedno opakowanie o pojemności 200 gramów dostarcza aż 22 g białka. Dzięki temu – jak podkreśla specjalistka – zapewnia długie uczucie sytości i jest „bardzo odżywczy dla naszego organizmu”. Proteiny świetnie wpływają na pracę układu pokarmowego. Ich trawienie wymaga większego wydatku energetycznego niż węglowodany czy tłuszcze, co zwiększa tempo przemiany materii i usprawnia procesy trawienne. Składnik ten pomaga również w stabilizowaniu stężenia glukozy we krwi, co zapobiega napadom wilczego głodu wywołanymi przez „skoki” poziomu cukru.

A jeżeli dodasz do serka na przykład truskawki, maliny albo borówki i posypiesz cynamonem, to będziesz mieć bardzo smaczny i zdrowy deser – podpowiada Patrycja Klimek w jednym z materiałów opublikowanych w mediach społecznościowych.

Ten nabiał możesz również śmiało wykorzystać do przygotowania zdrowych placuszków, racuchów, gofrów czy naleśników. To również doskonały składnik różnego rodzaju koktajli, na przykład na bazie owoców. Co więcej, nic nie stoi na przeszkodzie, by dorzucić go też do porannej lub nocnej owsianki. Jak widzisz sposobów na przemycenie serka do jadłospisu jest naprawdę sporo.

Serki wiejskie wysokobiałkowe – czy warto w nie inwestować?

Różnica między „klasycznym” a wysokoproteinowym serkiem wiejskim od Piątnicy to średnio 3 gramy białka (11 vs 14 g w stugramowej porcji). W tym przypadku nie jest to więc znacząca wartość i nie ma zbyt dużego znaczenia, biorąc pod uwagę całokształt diety. Taki produkt pozostaje jednak dobrym wyborem, gdy chcemy zwiększyć ilość białka w jadłospisie.

