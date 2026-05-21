Polacy po nich depczą, a mogą wspierać walkę z cholesterolem. Te owoce masz niemal za darmo
Udostępnijdodaj Skomentuj
Produkty

Polacy po nich depczą, a mogą wspierać walkę z cholesterolem. Te owoce masz niemal za darmo

Dodano: 
Mirabelki
Mirabelki Źródło: Shutterstock
Wiele osób, szukając sposobu na obniżenie poziomu cholesterolu, sięga po różne egzotyczne „nowinki”. Tymczasem zupełnie ignoruje produkt, który może mieć zupełnie za darmo.

Zaburzenia gospodarki lipidowej to zmora naszych czasów. Zbyt wysoki poziom trójglicerydów i „złego” cholesterolu (LDL) uszkadza naczynia krwionośne. Tym samym przyspiesza rozwój miażdżycy i zwiększa ryzyko wystąpienia wielu innych chorób, na przykład zawału serca czy udaru mózgu. W uniknięciu tych wszystkich zagrożeń pomóc może niepozorny owoc. Polacy zwykle po nim depczą, nie zdając sobie sprawy z tego, jak wiele cennych wartości w sobie skrywa.

Jaki owoc może pomóc w obniżeniu cholesterolu?

Dietetycy i naukowcy zwracają coraz większą uwagę na mirabelki. To drobne, kuliste śliwki o żółtej, złocistej albo lekko pomarańczowej skórce. Mają słodko-kwaśny smak, soczysty miąższ i intensywny aromat, dlatego znajdują szerokie zastosowanie w kuchni. Można je wykorzystać do przygotowania kompotów, dżemów, konfitur, nalewek, ciast i innych deserów. Dzięki nim przysmaki zyskują orzeźwiający, ciekawy charakter.

Jak mirabelki obniżają poziom cholesterolu?

Zawarte w tych niewielkich owocach polifenole – w szczególności katechina, epikatechina, kwas chlorogenowy oraz kwercetyna – zachowują się w organizmie podobnie do popularnych leków obniżających cholesterol. Blokują enzym, który odpowiada za jego wytwarzanie w wątrobie. Drastycznie redukują wewnątrzkomórkowy stres oksydacyjny (nawet o ponad 50 procent), co fizycznie zabezpiecza cząsteczki LDL przed modyfikacją i wbudowywaniem się w blaszki miażdżycowe.

Kwas chlorogenowy wykazuje wysoką aktywność przeciwutleniającą, ma korzystny wpływ na poziom cholesterolu LDL we krwi i poziom glukozy, wykazuje działanie antymutagenne i antyrakotwórcze oraz hamuje powstawanie sprzężonych dienów kwasu linolowego – czytamy w artykule „Effect of prune (Prunus domestica) consumption on blood lipid profile in patients with moderate hypercholesterolemia”

Do redukcji stężenia lipoprotein we krwi przyczyniają się również obecne w mirabelkach pektyny. To frakcje rozpuszczalnego błonnika. Pęcznieją w przewodzie pokarmowym i zwiększają swoją objętość, tworząc lepki „żel”, który wiąże kwasy żółciowe, uniemożliwiając ich wchłonięcie zwrotne. W efekcie wątroba musi wyprodukować nowe, do czego potrzebuje cholesterolu. Wychwytuje jego cząsteczki z krwi i w ten sposób obniża poziom LDL.

Inne cenne właściwości mirabelek

Pulpę z mirabelki można traktować jak świetną pożywkę prebiotyczną. Bogactwo błonnika sprzyja odbudowie zdrowej flory bakteryjnej jelit i wytwarzaniu krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych. Związki te wpływają pozytywnie na racę układu pokarmowego. Redukują stany zapalne tkanek i przyspieszają ich regenerację. Zapobiegają też powstawaniu zaparć oraz innych dolegliwości gastrycznych. Wspomniane śliwki zawierają też potas, ważny dla prawidłowej pracy mięśni i układu nerwowego, a także witaminę C, która wspiera odporność.

Opracowała:
Źródło: PubMed