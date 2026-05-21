Polacy po nich depczą, a mogą wspierać walkę z cholesterolem. Te owoce masz niemal za darmo

Zaburzenia gospodarki lipidowej to zmora naszych czasów. Zbyt wysoki poziom trójglicerydów i „złego” cholesterolu (LDL) uszkadza naczynia krwionośne. Tym samym przyspiesza rozwój miażdżycy i zwiększa ryzyko wystąpienia wielu innych chorób, na przykład zawału serca czy udaru mózgu. W uniknięciu tych wszystkich zagrożeń pomóc może niepozorny owoc. Polacy zwykle po nim depczą, nie zdając sobie sprawy z tego, jak wiele cennych wartości w sobie skrywa.

Jaki owoc może pomóc w obniżeniu cholesterolu?

Dietetycy i naukowcy zwracają coraz większą uwagę na mirabelki. To drobne, kuliste śliwki o żółtej, złocistej albo lekko pomarańczowej skórce. Mają słodko-kwaśny smak, soczysty miąższ i intensywny aromat, dlatego znajdują szerokie zastosowanie w kuchni. Można je wykorzystać do przygotowania kompotów, dżemów, konfitur, nalewek, ciast i innych deserów. Dzięki nim przysmaki zyskują orzeźwiający, ciekawy charakter.

Jak mirabelki obniżają poziom cholesterolu?

Zawarte w tych niewielkich owocach polifenole – w szczególności katechina, epikatechina, kwas chlorogenowy oraz kwercetyna – zachowują się w organizmie podobnie do popularnych leków obniżających cholesterol. Blokują enzym, który odpowiada za jego wytwarzanie w wątrobie. Drastycznie redukują wewnątrzkomórkowy stres oksydacyjny (nawet o ponad 50 procent), co fizycznie zabezpiecza cząsteczki LDL przed modyfikacją i wbudowywaniem się w blaszki miażdżycowe.

Kwas chlorogenowy wykazuje wysoką aktywność przeciwutleniającą, ma korzystny wpływ na poziom cholesterolu LDL we krwi i poziom glukozy, wykazuje działanie antymutagenne i antyrakotwórcze oraz hamuje powstawanie sprzężonych dienów kwasu linolowego – czytamy w artykule „Effect of prune (Prunus domestica) consumption on blood lipid profile in patients with moderate hypercholesterolemia”

Do redukcji stężenia lipoprotein we krwi przyczyniają się również obecne w mirabelkach pektyny. To frakcje rozpuszczalnego błonnika. Pęcznieją w przewodzie pokarmowym i zwiększają swoją objętość, tworząc lepki „żel”, który wiąże kwasy żółciowe, uniemożliwiając ich wchłonięcie zwrotne. W efekcie wątroba musi wyprodukować nowe, do czego potrzebuje cholesterolu. Wychwytuje jego cząsteczki z krwi i w ten sposób obniża poziom LDL.

Inne cenne właściwości mirabelek

Pulpę z mirabelki można traktować jak świetną pożywkę prebiotyczną. Bogactwo błonnika sprzyja odbudowie zdrowej flory bakteryjnej jelit i wytwarzaniu krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych. Związki te wpływają pozytywnie na racę układu pokarmowego. Redukują stany zapalne tkanek i przyspieszają ich regenerację. Zapobiegają też powstawaniu zaparć oraz innych dolegliwości gastrycznych. Wspomniane śliwki zawierają też potas, ważny dla prawidłowej pracy mięśni i układu nerwowego, a także witaminę C, która wspiera odporność.