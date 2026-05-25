Ten jogurt z Lidla ma składnik ważny dla jelit. Karmi dobre bakterie i syci na długo

Jelita odgrywają bardzo ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu całego organizmu. Odpowiadają nie tylko za trawienie i wchłanianie składników odżywczych. Uczestniczą również w produkcji niektórych hormonów i wzmacniają odporność. Nabiał, a zwłaszcza jogurty naturalne, realnie wspomagają ich pracę. Nie wszystkie produkty tego typu działają jednak na nie tak samo. Niektóre wykazują więcej cennych właściwości niż inne. Na jedną z takich „perełek” zwróciła uwagę dietetyczka kliniczna Paulina Maj. Można ją znaleźć w ofercie Lidla. Jedno opakowanie o wadze 150 gramów kosztuje 3,19 zł. Sprawdź, o czym dokładnie mowa.

Najlepszy jogurt dla jelit z Lidla zdaniem dietetyczki

Ekspertka poleca nabiał, który pojawił się w asortymencie sieci stosunkowo niedawno. Chodzi o jogurt typu greckiego o smaku naturalnym Mikrobiom marki Bakoma. To – jak podkreśla specjalistka prawdziwy „strzał w dziesiątkę” i potężne wsparcie dla układu pokarmowego.

Super nowość od Bakomy. Prosty skład. Tylko mleko, błonnik i żywe kultury bakterii. Solidna porcja białka i błonnika w postaci inuliny – zauważa Paulina Maj w jednym z nagrań opublikowanych w mediach społecznościowych.

Jedna porcja dostarcza 4,3 g inuliny. Związek ten działa jak naturalny prebiotyk, dbając o prawidłową pracę jelit. Odżywia mikrobiotę i stymuluje wzrost pożytecznych bakterii. Zwiększa objętość mas kałowych i przyspiesza pasaż treści pokarmowym, zmniejszając ryzyko występowania zaparć oraz innych dolegliwości gastrycznych. W dodatku pomaga w stabilizowaniu poziomu cukru we krwi i zwiększa wrażliwość tkanek na insulinę. Poza tym realnie wspiera proces odchudzania między innymi poprzez zwiększanie uczucia sytości.

Inne zalety polecanego jogurtu

Paulina Maj zwraca również uwagę na fakt, że polecany jogurt ma w składzie wiele innych cennych związków. „Wysoka zawartość białka oraz wapnia [300 mg w 150 gramach – przyp.red.] sprawia, że to idealna przekąska na każdą porę dnia” – podkreśla dietetyczka.

Z dodatkiem orzechów i owoców wyjdzie sycący posiłek, a twoje bakterie jelitowe na pewno będą szczęśliwe – dodaje.

Czytaj też:

Dietetyczka poleca tę bułkę z Biedronki. Ma 18 g białka i sporo błonnikaCzytaj też:

Dietetyk robi risotto inaczej. Ma 41 g białka, syci na długo i nie podbija cukru