Lidl kusi włoską kawą tańszą o 20 zł. Te szczegóły decydują o rabacie

Zakup kawy potrafi mocno nadwyrężyć domowy budżet. Jednak nie tym razem. Od poniedziałku Lidl rusza z superofertą na „małą czarną” znanej i lubianej marki. Obniżka sięga 30 procent, ale nie każdemu uda się zaoszczędzić. Promocja jest skierowana wyłącznie do posiadaczy aplikacji Lidl Plus. By z niej skorzystać, trzeba aktywować specjalny kupon i zeskanować oprogramowanie. To jednak niejedyny warunek. Sprawdź, co jeszcze musisz zrobić, jeśli chcesz odciążyć rodzinne finanse.

Jaką włoską kawę przeceniono w Lidlu?

Promocja dotyczy znanej włoskiej kawy ziarnistej Segafredo Intermezzo. Mówimy tu o dużym, kilogramowym opakowaniu. Jego zakup zazwyczaj wiąże się ze sporym wydatkiem, bo regularna cena jednej paczki wynosi 64,99 zł. Teraz możesz ją dostać za 44,99 zł. Oszczędzasz więc co najmniej 20 złotych. Rabat naliczy się jednak dopiero w momencie, gdy położysz na kasie minimum dwie sztuki produktu. Jeśli nie, zapłacisz za kawę pełną kwotę.

Pamiętaj, że sieć nałożyła na kupujących ograniczenia, jeśli chodzi o liczbę towarów nabywanych w ramach opisanej promocji. Limit to 4 paczki kawy na jeden kupon Lidl Plus. Każde kolejne opakowanie kosztować cię będzie tyle, co zwykle, czyli niespełna 65 złotych. Akcja zaczyna się w poniedziałek, a kończy w środę. Obowiązuje więc od 25 do 27 maja 2026 roku.

Inne tanie kawy w Lidlu

Nieco dłużej, bo do soboty 30 maja, trwa promocja na Wosebę Mocca Fix Gold w mielonej wersji. Teraz opakowanie o pojemności 250 gramów kosztuje tylko 13,99 zł zamiast 17,95 zł. Nowa cena nalicza się dopiero przy zakupie co najmniej dwóch sztuk wspomnianej kawy. Jest też dobra wiadomość. W tym przypadku nie obowiązują żadne limity, a z oferty skorzystać może każdy i to bez konieczności posiadania aplikacji lojalnościowej Lidl Plus. Wystarczy, że przyjdziesz do sklepu i zrobisz odpowiednie zakupy.

