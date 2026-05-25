Ma więcej żelaza niż wołowina, a Polacy traktują ją jak deser. Jest jeden haczyk

Żelazo jest bardzo ważnym składnikiem dla naszego organizmu, ponieważ pomaga w produkcji hemoglobiny, która transportuje tlen we krwi. Dzięki odpowiedniej ilości żelaza mamy więcej energii, lepszą koncentrację i silniejszą odporność. Niedobór tego pierwiastka może prowadzić do osłabienia, zmęczenia oraz anemii. Dlatego warto pamiętać o codziennej diecie bogatej w żelazo, sięgając między innymi po mięso, ryby, jajka, rośliny strączkowe czy zielone warzywa. Dbając o odpowiedni poziom żelaza, wspieramy prawidłowe funkcjonowanie całego organizmu.

Ma więcej żelaza niż wołowina

W 100 gramach gorzkiej czekolady o wysokiej zawartości kakao, czyli powyżej 70 proc., znajduje się zazwyczaj od 8 do nawet 12 mg żelaza. Z kolei 100 gramów chudej polędwicy wołowej zawiera średnio od 2,5 do 3,5 mg tego pierwiastka, co oznacza, że czekolada posiada go niemal trzykrotnie więcej.

Prawdziwa różnica ujawnia się jednak w momencie, gdy oceniamy biodostępność, czyli to, ile z tego żelaza faktycznie trafi do krwiobiegu. Wołowina zawiera żelazo hemowe, które jest przyswajane przez ludzki organizm bardzo efektywnie, na poziomie sięgającym nawet 35 proc. Z kolei żelazo znajdujące się w kakao to forma niehemowa, której przyswajalność jest znacznie niższa i wynosi zazwyczaj od kilku do najwyżej 20 proc.

Z tego powodu wołowina jest uznawana za bardziej stabilne źródło tego składnika w codziennym menu, podczas gdy gorzka czekolada stanowi doskonałe, ale jednak uzupełniające źródło żelaza.

Inne właściwości gorzkiej czekolady

Gorzka czekolada jest ceniona nie tylko za intensywny smak, ale także za swoje właściwości prozdrowotne. Zawiera dużo kakao, które jest źródłem przeciwutleniaczy pomagających chronić komórki organizmu przed stresem oksydacyjnym. Dzięki obecności magnezu i wspomnianego żelaza wspiera pracę układu nerwowego oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu energii.

Spożywana w umiarkowanych ilościach gorzka czekolada dobrze wpływa na koncentrację i nastrój, ponieważ pobudza wydzielanie endorfin i serotoniny.

W celu zapewnienia prawidłowego, płynnego przepływu krwi przez naczynia krwionośne dobrze jest zadbać o to, aby w naszej diecie pojawiły się produkty o właściwościach przeciwzakrzepowych, których spożycie wiąże się na przykład z obniżeniem poziomu substancji odpowiedzialnych za powstawanie zakrzepów. Wśród takich produktów spożywczych znajdują się kakao i gorzka czekolada, które zawierają w składzie dobroczynne polifenole – wyjaśnił dietetyk dr Bartosz Kulczyński w opublikowanym materiale na YouTube.

Jak zauważył dietetyk, regularne spożywanie tych produktów wiąże się z niższym ryzykiem choroby niedokrwiennej serca o 10 procent i mniejszym ryzykiem pojawienia się zawału serca o 14 procent.

Czytaj też:

Dietetyczka ostrzega przed takimi ziemniakami. Jeden szczegół zdradza zawartość toksynyCzytaj też:

Ta ryba to świetny wybór dla seniorów. Lekka, tania i bez mnóstwa ości