Stokrotka przeceniła kawę bez limitu. Jeden błąd przy półce kosztuje 25 zł

Tym razem atrakcyjną promocję na kawę zorganizowała Stokrotka. Akcja trwa do środy, 27 maja 2026 roku. Z informacji zamieszczonych w najnowszej gazetce wynika, że sieć nie nałożyła na klientów limitów ilościowych. Nie potrzebujesz też aplikacji lojalnościowej, by zniżka naliczyła się przy kasie. Wystarczy, że przyjdziesz do sklepu i zrobisz zakupy. Musisz jednak uważnie czytać etykiety nabywanych towarów. Wśród przecenionych produktów znajdują się bowiem pewne „wyjątki”.

Kawa Jacobs ponad 20 złotych taniej

Największym hitem obecnej oferty jest kawa ziarnista Jacobs sprzedawana w dużych, kilogramowych paczkach. Wśród przecenionych wariantów znajdziesz między innymi klasyczne wersje Krönung i Café Crema. Teraz zapłacisz za nie 59,99 zł. To potężna oszczędność, bo najniższa cena z ostatnich 30 dni wynosiła aż 84,99 zł. Przepłacisz jednak równe 25 złotych na każdym opakowaniu, jeśli przez nieuwagę włożysz do koszyka wariant Jacobs Origins (Brazil & Colombia lub Kenya & Uganda). Te konkretne rodzaje ziaren zostały odgórnie wyłączone z akcji rabatowej. Zwracaj uwagę na gramaturę i detale na etykiecie. Warto od razu zaopatrzyć się w większy zapas, ponieważ szczelnie zamknięta kawa zachowa idealną świeżość przez długie miesiące.

Inne tanie kawy w Stokrotce

Stokrotka pomyślała również o osobach, które preferują gotowe rozwiązania i kawę mieloną. Produkty marki Eduscho (w mniejszych opakowaniach o wadze 250 gramów) kosztują teraz dokładnie 18,99 zł. Dotychczas trzeba było na nie wydać 27,99 zł. Przeceniono różne warianty, w tym zieloną Classic Coffee oraz bordową Classic Coffee Strong. Tutaj obowiązuje podobna zasada jak w przypadku Jacobsa. Promocją nie jest objęta linia Eduscho Family. Jeśli odruchowo sięgniesz po niewłaściwą paczkę, rabat nie naliczy się na paragonie i nie zaoszczędzisz ani grosza.

Czytaj też:

Ta bułka wróciła do Lidla po 2 latach. Ma tylko 195 kcal i prosty składCzytaj też:

Zapomnij o pieczeniu. Ekspresowy deser z truskawkami, który zrobisz w 10 minut