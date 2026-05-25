Dietetyk robi risotto inaczej. Ma 41 g białka, syci na długo i nie podbija cukru

Włoska kuchnia dostarcza kucharzom różnych kulinarnych inspiracji. Chętnie czerpie z nich również ekspert Patryk Puszkarz. Niedawno dietetyk opublikował w swoich mediach społecznościowych przepis na danie z ryżem, kurczakiem i warzywami nawiązujące do popularnego risotto. Z paru prostych składników stworzył pyszne danie, które syci na długo i nie podnosi gwałtownie stężenia glukozy we krwi. Jak samo podkreśla mogą śmiało po nie sięgać między innymi osoby z insulinoopornością. Musisz koniecznie wypróbować tę recepturę.

Jak zrobić „risotto” z przepisu dietetyka?

Do stworzenia tego dania wystarczy to, co zazwyczaj i tak mamy pod ręką. „Baza” to ryż basmati i solidna porcja warzyw. Możesz sięgnąć po dowolne produkty. Dobrze sprawdzi się na przykład czerwona papryka i groszek. Nie musisz się jednak do nich ograniczać. Im więcej warzyw w posiłku, tym lepiej. Jeżeli nie masz dostępu do świeżych składników, możesz sięgnąć po mrożonki. Zanim jednak wyciągniesz patelnię z szafki, spójrz na jeden bardzo istotny detal na liście zakupów – bulion. „Jeśli używasz kostki rosołowej, to wybierz tę z dobrym składem, np. piramidki z Lidla” – podkreśla Patryk Puszkarz w opublikowanym materiale.

Rodzaj warzyw na patelnię nie ma większego znaczenia, wybierz te, które najbardziej lubisz. Gdyby zabrakło bulionu, to po prostu podlej ryż ciepłą wodą. Opcjonalnie do mięsa możesz dodać sos sriracha – dodaje.

Nie przesadź jednak z jego ilością, bo jest dość pikantny. Powstaje na bazie przetartych papryczek chili i marynowanego czosnku. Dodaje się do niego również ocet, cukier i sól. Jeżeli chcesz, dodaj do ryżu trochę curry. Zyska piękny, żółty kolor.

Przepis: Ryż z kurczakiem i warzywami Syci i świetnie smakuje. Poleca je dietetyk. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 35 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 493 w każdej porcji Składniki 150 g piersi z kurczaka

80 g ryżu basmati

1/2 opakowania warzyw na patelnię (225 g)

100 g czerwonej papryki

50 g cebuli

250 ml bulionu warzywnego (lub wody z dobrą kostką rosołową)

20 g parmezanu lub sera gouda

20 g sosu sojowego

10 g oliwy z oliwek

1 łyżeczka natki pietruszki

przyprawa gyros do smaku Sposób przygotowania Szykowanie składnikówMięso pokrój w drobną kostkę, przypraw gyrosem, sosem sojowym i usmaż na oliwie. Łączenie składnikówGdy mięso będzie już gotowe, dodaj mrożone warzywa oraz 1/2 załączonej przyprawy – duś ok. 5 minut pod przykryciem. W międzyczasie pokrój drobno warzywa. Dodaj na patelnię ryż, pokrojone warzywa, ciepły bulion (lub wrzątek + 1/2 kostki rosołowej z dobrym składem). Gotuj pod przykryciem na średnim ogniu ok. 15-20 minut aż ryż będzie miękki. Gdy ryż wchłonie całą wodę, dodaj posiekaną natkę pietruszki, starty ser, wymieszaj i dopraw do smaku.

Ten ryż z warzywami syci i świetnie smakuje

Jedna porcja dania ma – jak zauważa dietetyk – aż 41 g białka i tylko 12 g tłuszczu. Dostarcza 493 kilokalorii. Wysoka zawartość protein sprawia, że hamuje głód na długo, nie powodując gwałtownych „skoków” poziomu cukru we krwi.

