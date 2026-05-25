Dietetyczka robi sernik baskijski, gdy ciągnie ją do słodyczy. Ma 30 g białka i tylko jedną porcję

Oryginalny sernik baskijski zyskał sławę dzięki swojej unikalnej, z pozoru wadliwej strukturze. Jego znakiem rozpoznawczym jest celowo przypalona, skarmelizowana skorupka skrywająca wewnątrz niemal płynną, ekstremalnie kremową masę. Tradycyjny deser jest pyszny, ale też wysokokaloryczny. Na szczęście można ten smakołyk nieco „odchudzić”. Znana dietetyczka Beata Ossowska znalazła na to świetny patent.

Jak zrobić sernik baskijski w wersji fit?

Cały sekret tkwi w gładkim połączeniu lekkiego serka śmietankowego z waniliowym skyrem i erytrytolem, Do masy wystarczy wbić jedno jajko, dodać odrobinę skrobi ziemniaczanej oraz ekstraktu waniliowego, a następnie przelać całość do małej foremki. Pieczenie ciasta w ekstremalnie wysokiej temperaturze 250 stopni Celsjusza (grzanie góra-dół) przez około 20 minut gwarantuje efekt chrupiącej skórki. W ten prosty sposób powstaje – jak zauważa Beata Ossowska – „kremowy, waniliowy, lekko przypieczony z wierzchu [sernik – przyp. red.] idealny na słodką zachciankę”.

A do tego jednoporcjowy, więc nie kończysz z całą blachą w lodówce – podkreśla dietetyczka w opublikowanym materiale.

Co ważne, przysmak z przepisu ekspertki dostarcza sporej dawki białka. Zawiera aż 30 gramów tego makroskładnika. Dzięki temu syci i skutecznie hamuje apetyt na słodycze czy niezdrowe przekąski.

Przepis: Sernik baskijski w wersji fit Świetnie smakuje i dostarcza sporej ilości białka. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Czas gotowania 20 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 390 Składniki 125 g serka Philadelphia light

150 g skyru waniliowego

1 jajko

5 g skrobi ziemniaczanej

20 g erytrolu

• 3-4 krople ekstraktu waniliowego Do podania: • 50 g malin Sposób przygotowania Szykowanie masyWymieszaj serek z erytrolem, skrobią i wanilią. Dodaj skyr oraz jajko i dokładnie połącz wszystkie składniki. Przelej do małej foremki wyłożonej papierem do pieczenia. Pieczenie sernikaPiecz ok. 20 minut w 250°C (grzanie góra-dół). Chłodzenie sernikaWystudź, a następnie schłodź sernik w lodówce przez kilka godzin, a najlepiej przez całą noc.

O czym pamiętać, robiąc sernik baskijski?

Po upieczeniu sernik baskijski będzie się lekko „trząsł”. To normalne, wręcz pożądane zjawisko. Świadczy o tym, że deser ma kremową strukturę. Pamiętaj, by gotowe, wystudzone ciasto wstawić do lodówki na co najmniej kilka godzin, a najlepiej całą noc. Niska temperatura sprawi, że zyska odpowiednią strukturę i więcej smaku. Beata Ossowska radzi, by podawać go z malinami. Jeśli chcesz możesz jednak równie dobrze wykorzystać inne owoce, na przykład truskawki, borówki amerykańskie, kiwi, banany itp. Dobrze sprawdzą się też między innymi posiekane orzechy włoskie, migdały czy pistacje.

Czytaj też:

Dietetyczka wskazała lody z Lidla dobre na redukcji. Rekordzista ma tylko 29 kcalCzytaj też:

Najlepszy przepis na deser czekoladowy bez cukru. Ma aż 12 mg żelaza i smakuje jak marzenie