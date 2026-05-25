Dietetyczka poleca tę bułkę z Biedronki. Ma 18 g białka i sporo błonnika

Po jakie pieczywo w Biedronce sięgasz najczęściej? Zamiast kupować zwykłą pszenną kajzerkę, zwróć uwagę na inną bułkę. Znana dietetyczka kliniczna Joanna Falecka poleca jeden konkretny produkt. Wiele osób mija go na półce bez zastanowienia. Tymczasem to wartościowy wypiek, który może okazać się prawdziwym „ratunkiem” podczas odchudzania.

Ta bułka z Biedronki to świetny wybór

Ekspertka radzi, by wkładać do koszyka bułkę wysokobiałkową. Dostarcza gigantycznej dawki protein. Stugramowa porcja zawiera aż 18 gramów tego makroskładnika, co w przypadku zwykłego pieczywa jest naprawdę bardzo dobrym wynikiem. W efekcie produkt zapewnia długie uczucie sytości po posiłku i wpływa pozytywnie na pracę jelit, przyspieszając trawienie. Podobnie działa obecny w wypieku błonnik (6,2 g w 100 gramach). W dodatku stanowi świetną pożywkę dla bakterii zasiedlających układ pokarmowy. Wspiera wzrost „dobrych” mikroorganizmów i hamuje rozwój patogenów. Wzmacnia też barierę jelitową, dzięki czemu wspomaga mechanizmy obronne organizmu.

Skład bułki również nie budzi większych zastrzeżeń dietetyczki. Oprócz standardowej mąki pszennej i wody, mamy tu białka roślinne (pszenne i sojowe) oraz solidną dawkę różnych ziaren. Chodzi o siemię lniane (6 procent), łamane ziarno soi (2 procent), nasiona słonecznika (2 procent) i sezamu (2 procent). Do tego suszony zakwas żytni i pszenny, błonnik owsiany oraz otręby. Na etykiecie znajdziemy również kwas askorbinowy, który pełni funkcję środka do przetwarzania mąki. Brzmi groźnie? Zupełnie niepotrzebnie, bo to po prostu witamina C, powszechnie stosowana w piekarnictwie.

Pamiętaj o innych źródłach białka

Wysokobiałkowa bułka z Biedronki to dobry produkt, ale nie powinna zastępować innych źródeł protein w codziennym jadłospisie. „Twoja dieta powinna być zbudowana na żywności niskoprzetworzonej, a odpowiednia ilość białka powinna opierać się na produktach takich jak mięso, ryby, jaja, chudy nabiał i nasiona roślin strączkowych” – przypomina Joanna Falecka w udostępnionym materiale.

