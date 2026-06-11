Te herbatniki z domowej szafki mogą zaszkodzić zdrowiu. GIS ostrzega, żeby ich nie jeść

Główny Inspektorat Sanitarny opublikował nowe ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności. Tym razem sprawa dotyczy herbatników Petit Beurre marki Apetilki. To produkt, który może znajdować się w domowych szafkach, dlatego warto od razu sprawdzić opakowanie. Nie chodzi o wszystkie herbatniki tej marki, ale o konkretne partie wskazane w komunikacie. GIS zaleca, aby ich nie jeść.

GIS ostrzega przed herbatnikami Petit Beurre

W badaniach przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono wysoki poziom akryloamidu w określonych partiach herbatników Petit Beurre. Jak przekazał GIS, na podstawie oceny ryzyka Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego uznano, że produkt stanowi zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

Ostrzeżenie dotyczy produktu:

Herbatniki Petit Beurre

marka: Apetilki

producent: Eurobrand Sp. z o.o., Płochocińska 111/114, 03-044 Warszawa

Wycofywane są partie:

numer partii: 10.05.2027.B, data minimalnej trwałości: 10/05/2027

numer partii: 20.05.2027.A, data minimalnej trwałości: 20/05/2027

Jeśli masz takie herbatniki w domu, najważniejsze są właśnie numer partii i data minimalnej trwałości. To one pozwalają sprawdzić, czy opakowanie objęto ostrzeżeniem.

Czym jest akryloamid i dlaczego GIS wydał ostrzeżenie

Akryloamid to związek chemiczny, który może powstawać w żywności bogatej w skrobię podczas obróbki w wysokiej temperaturze, na przykład pieczenia, smażenia lub prażenia. Może pojawiać się m.in. w ciastkach, herbatnikach, chipsach, frytkach czy mocno przypieczonym pieczywie.

W tym przypadku problemem nie jest sama obecność akryloamidu, ale jego wysoki poziom stwierdzony w konkretnych partiach herbatników. Dlatego produkt został uznany za zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Komunikat jest jednoznaczny: wskazanych partii produktu nie należy spożywać.

Producent wycofuje herbatniki ze sklepów

Producent, po otrzymaniu informacji o zagrożeniu, rozpoczął wycofywanie wskazanych partii z obrotu handlowego. Jak podaje GIS, firma podjęła też działania naprawcze w procesie produkcyjnym.

Według komunikatu obecnie produkowane partie herbatników mają już zawartość akryloamidu obniżoną do poziomu zgodnego z zaleceniem UE. Producent pozostaje w kontakcie z organami nadzoru sanitarnego. Proces wycofywania zakwestionowanych produktów monitorują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Co zrobić, jeśli masz te herbatniki w domu?

Najbezpieczniej zabezpieczyć opakowanie i zwrócić je do sklepu, w którym zostało kupione, albo postępować zgodnie z informacjami przekazanymi przez sprzedawcę lub producenta. Nie ma potrzeby wyrzucania wszystkich herbatników Petit Beurre z domu. Ostrzeżenie GIS dotyczy wyłącznie partii wymienionych w komunikacie.

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