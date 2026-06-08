Popularny dodatek do owsianki wycofywany z rynku. GIS ostrzega: tej partii nie jedz

Główny Inspektorat Sanitarny opublikował ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności. Chodzi o Pyłek kwiatowy Sądecki Bartnik, 200 g. To produkt, po który wiele osób sięga jako dodatek do codziennej diety — dosypuje go do śniadań, deserów, napojów albo koktajli. Tym razem ostrzeżenie dotyczy jednak konkretnej partii.

GIS ostrzega przed pyłkiem kwiatowym

W badaniach Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu alkaloidów pirolizydynowych w jednej partii pyłku kwiatowego. Na podstawie oceny ryzyka Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego uznano, że spożycie produktu zanieczyszczonego tymi substancjami na wykrytym poziomie może stanowić ryzyko dla zdrowia konsumentów. Nie należy spożywać wskazanej w komunikacie partii produktu.

Sprawdź opakowanie. Chodzi o tę partię pyłku kwiatowego

Ostrzeżenie dotyczy produktu:

Produkt: Pyłek kwiatowy, Sądecki Bartnik, 200 g,

Numer partii i data minimalnej trwałości: 20/01/2028 7/4,

Producent: Gospodarstwo Pasieczne „Sądecki Bartnik” Sp. z o.o., Stróże 235, 33-331 Stróże.

Najważniejszy jest numer partii i data minimalnej trwałości. Sama nazwa produktu nie wystarczy, bo komunikat dotyczy konkretnej partii wskazanej przez GIS.

Czym są alkaloidy pirolizydynowe

Nazwa brzmi skomplikowanie, ale dla konsumenta najważniejsze jest jedno: to naturalne toksyny roślinne, które mogą trafić do żywności przypadkowo. Mogą występować w niektórych roślinach, a później przedostać się do produktów pochodzenia roślinnego lub takich, które mają kontakt z surowcami roślinnymi.

Problem pojawia się wtedy, gdy ich poziom przekracza dopuszczalne normy. Właśnie takie przekroczenie wykryto w badanej partii pyłku kwiatowego. Dlatego GIS wydał ostrzeżenie i zalecił, by produktu nie jeść.

Produkt jest wycofywany z rynku

Z komunikatu GIS wynika, że producent rozpoczął procedurę wycofania zakwestionowanej partii z rynku oraz poinformował odbiorcę produktu.

Kontrolę u producenta wszczął Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Sączu. W późniejszym czasie organy kontrolne mają sprawdzać, czy firma realizuje działania naprawcze związane ze stwierdzonym przekroczeniem dopuszczalnego poziomu alkaloidów pirolizydynowych.

GIS poinformował również, że właściwy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny został zawiadomiony o podmiocie, któremu sprzedano produkt objęty zagrożeniem.

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