Pyszne lody bez grama cukru i śmietany z przepisu dietetyczki. Możesz jeść je i chudnąć

Gdy za oknem panuje upał, zazwyczaj nie mamy ani siły, ani ochoty spędzać długich godzin w kuchni, przyrządzając skomplikowane desery. Włączanie piekarnika dodatkowo nagrzewa mieszkanie, więc większość z nas woli tego unikać. W taką pogodę najlepiej sprawdzają się desery, które dobrze nas orzeźwią. Klasyką są lody. Wiele osób, które są na diecie odchudzającej, myśli jednak, że musi ich unikać. Nic bardziej mylnego.

Przepis na dietetyczne lody

Dietetyczka Paulina Styś-Nowak opublikowała na swojej stronie przepis na lody, które można jeść także na redukcji.

Podobno ma być ciepło? Więc wstawiam przepis na lody, które przygotowałam podczas poprzednich upałów – zaczęła dietetyczka.

Nie dodaje się do nich śmietany ani innych kalorycznych dodatków. Do ich przyrządzenia potrzebne są banan, jogurt grecki, mleko i daktyle. W jednej porcji (czyli 1/5 całości) jest jedynie 130 kcal. Dodatkowo, jak wyjaśniła ekspertka od zdrowego odżywiania, taki deser zawiera następujące witaminy: A, C, B2, B6, B12 oraz składniki mineralne, takie jak wapń, magnez i potas.

Jako dodatki świetnie sprawdzą się świeże owoce – najlepiej postaw na te sezonowe, takie jak truskawki, wiśnie czy jagody, ponieważ właśnie teraz są one najsmaczniejsze. Całość możesz też posypać wiórkami kokosowymi, startą gorzką czekoladą. Żeby deser był bardziej wartościowy, możesz udekorować go też orzechami.

Inne pomysły na fit lody

Takie fit lody możesz przygotować też na inne sposoby, wykorzystując jogurt naturalny i owoce. Dzięki temu będą mniej kaloryczne niż tradycyjne lody. Dobrym pomysłem jest dodanie świeżych truskawek, malin, mango czy borówek, które nadadzą im naturalnej słodyczy. Ciekawą opcją są również lody proteinowe z dodatkiem odżywki białkowej lub lody na bazie twarogu.

Plusem przyrządzania tego deseru w domu jest też kontrola nad składnikami. Unikasz w ten sposób nadmiaru cukru i sztucznych dodatków.

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