Po 60-tce nie patrz tylko na czerwone. Te pomidory mogą wspierać mózg i wzrok

Myślisz, że wszystkie pomidory działają na organizm tak samo? Niektóre odmiany pod pewnymi względami są lepsze od innych. I choć czerwone owoce stanowią skarbnicę cennych wartości odżywczych, to naukowcy zwracają coraz większą uwagę na ich niedocenianych „kuzynów”. Okazuje się bowiem, że mogą oni przysłużyć się zdrowiu bardziej niż się wydaje. Powinni po nie sięgać, zwłaszcza seniorzy. Sprawdź dlaczego.

Te pomidory to ważne wsparcie zdrowia seniorów

Żółte odmiany pomidorów stanowią niezwykle cenne uzupełnienie diety osób w dojrzałym wieku. Pod wieloma względami przewyższają warianty czerwone. Ich ogromnym atutem jest wspieranie układu nerwowego i narządu wzroku. Charakteryzują się one znacznie bogatszym profilem witamin z grupy B, w tym kwasu foliowego. Mało kto wie, że to właśnie niedobory tego związku są czynnikiem powiązanym z większym ryzykiem spadku funkcji poznawczych i demencji. Optymalna podaż naturalnych folianów z żółtych owoców pomaga obniżyć poziom homocysteiny, która działa neurotoksycznie i niszczy naczynia krwionośne mózgu.

Żółte pomidory są też wybitnym rezerwuarem luteiny i zeaksantyny. Te dwa niezwykle cenne związki odkładają się w plamce żółtej oka i działają niczym wewnętrzne okulary przeciwsłoneczne. Chronią delikatne fotoreceptory przed niszczącym promieniowaniem. Dla seniorów oznacza to skuteczną profilaktykę zwyrodnienia plamki żółtej (AMD), które jest główną przyczyną postępującej ślepoty w starszym wieku.

Inne właściwości żółtych pomidorów

Żółte pomidory są – jak zauważają naukowcy z Czech – są również cennym źródłem beta karotenu. Związek ten jest silnym antyoksydantem. Bierze udział w ochronie komórek przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. „Karotenoidy mogą być skutecznymi przeciwutleniaczami hamującymi rozwój chorób serca [...] oraz zmniejszającymi ryzyko wystąpienia niektórych rodzajów raka” – czytamy w pracy opublikowanej na łamach czasopisma „Czech Journal of Food Sciences” w 2009 roku.

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