Dietetyczka oceniła 10 ketchupów. W najgorszym jest aż 17 łyżek cukru

Ekspertka Olga Lewandowska kupiła różne popularne ketchupy, by stworzyć zestawienie tych produktów i wskazać najlepsze propozycje. Oceniała poszczególne sosy biorąc pod uwagę następujące kryteria – skład, stopień przetworzenia, ilość cukrów prostych, kaloryczność oraz zawartość pomidorów. „Przyznaje, że miałam trochę problem z tym rankingiem… Bo czy wybrać dodatek teoretycznie bezpiecznego, choć kontrowersyjnego słodzika, ale za to niską kaloryczność i ilość cukrów prostych, czy też 100% naturalny skład, ale wówczas […] z niemałym dodatkiem cukru?” – podkreśliła ekspertka w opublikowanym materiale. Zobacz, jak udało jej się rozwiązać ten dylemat.

Ranking ketchupów według dietetyczki

Ostatnie – dziesiąte – miejsce na liście zajął popularny ketchup Fanex. Znajdziemy w nim sporo zbędnych dodatków – takich jak: guma guar czy guma ksantanowa – oraz sporo cukru. Stugramowa porcja dostarcza aż 35 g tego składnika, czyli aż 17 łyżek w jednym opakowaniu. Wygrywa również pod względem kaloryczności. Pozostawia w tyle wszystkie analizowane produkty. Wyprzedził między innymi Tortex, który zawiera 17 g cukru w 100 gramach i uplasował się na pozycji dziewiątej. „Oczko” wyżej ekspertka umieściła ketchup Develay Premium.

Skład jest czysty i fajnie, że nie ma tu konserwantów. Ale mamy tutaj aż 23 g cukrów prostych [w 100 gramach – przyp. red.]. To też sporo, zwłaszcza dla fanów keczupów na co dzień – wskazała dietetyczka.

Miejsce siódme należy ex aequo do sosów marki Hainz oraz Dawtona w klasycznej wersji. Na ich korzyść przemawia niższa kaloryczność – około 102 kcal. Zdaniem specjalistki na szóstą lokatę zasłużył ketchup Pudliszki (łagodny). „Spoko skład. Przyzwoita ilość pomidorów – 70 procent. Coraz niższa kaloryczność – 116 kcal. Coraz mniej cukrów prostych – 20 g na 100 gramów produktu. Choć uważam, że nadal nie jest to mało” – oceniła.

W połowie stawki znalazł się natomiast Kotlin (łagodny). Ma mniej niż 100 kcal w 100 gramach i dostarcza też relatywnie niewielu cukrów prostych, bo tylko 18 g w przywołanej wcześniej porcji. Miejsce czwarte i trzecie to odpowiednio Kotlin („zero cukru”) i Pudliszki (wersja bez dodatku cukru). „Mają zaledwie około 40 kalorii, 4-5 g cukrów prostych. Skład nie jest fatalny. No ale też nie jest idealny” – podkreśliła Olga Lewandowska.

Najlepsze ketchupy zdaniem dietetyczki

Miano najlepszego zyskał ketchup Roleski Premium Keto oraz Dewelay Premium (bez dodatku cukru). Ich wspólnym mianownikiem jest niska kaloryczność i zawartość cukru, a także jedyny dodatek do żywności w składzie – sukraloza. „Dla niektórych osób, na przykład »jelitowców», lepszym wyborem może być [pozycja – przyp. red] pięć czy sześć z cukrem” – zauważyła dietetyczka.

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