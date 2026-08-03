Dietetyk wytypował najlepsze gotowe dania z Lidla. Cena też jest atrakcyjna

W Lidlu, podobnie jak w innych sieciach handlowych, można znaleźć produkty o bardzo różnej jakości i wartości odżywczej. Część z nich to żywność wysoko przetworzona, która zawiera duże ilości cukru, soli czy tłuszczów nasyconych. Lepiej więc jej nie kupować zbyt często. Jednocześnie w ofercie dostępnych jest wiele wartościowych produktów. Dietetyk Bartek Szkutnik w opublikowanym nagraniu wymienił te, które idealnie sprawdzą się na szybki obiad, ale też śniadanie czy kolację, a nawet deser.

Dietetyk poleca te gotowce z Lidla

To śniadania, obiady, desery i kolacje! W lodówkach Lidla codziennie pojawiają się świeże posiłki od Body Chief. W menu jest już ponad 70 pozycji – zaczął ekspert od zdrowego odżywiania.

Na śniadanie poleca na przykład owsiankę na mleku z kokosem, czekoladą i sosem malinowym. Odpowiednie będzie też mango sticky rice. Cena to 9,99 zł. Z kolei na obiad dobrze sprawdzą się pulpeciki drobiowe z makaronem i sosem. Mają 604 kcal, 43 g białka w porcji i kosztują 17,99 zł.

Deser to słodka chwila przyjemności do kawy – sernik czekoladowy z wiśniami lub mój ulubiony z batatami i pestkami dyni. Zapłacisz za to 7,99 zł – powiedział.

Z kolei na kolację specjalista od zdrowego odżywiania poleca makaron orzo z kurczakiem, sosem pomidorowym i serem. Kosztuje 9,99 zł.

Takie posiłki i wiele innych od Body Chief znajdziesz już w ponad 120 Lidlach w Polsce – podsumował.

Jakie gotowe produkty wybierać?

Gotowe dania z supermarketu mogą być wygodnym rozwiązaniem, jeśli nie mamy czasu na gotowanie. Jest jednak jeden warunek: musimy wybierać je świadomie. Najlepiej sięgać po produkty o prostym składzie, zawierające dużą ilość warzyw, pełnowartościowe źródło białka (np. kurczaka, ryby lub rośliny strączkowe) oraz pełnoziarniste dodatki. Dobrym wyborem są również świeże sałatki z dodatkiem mięsa lub sera, zupy o krótkim składzie czy dania chłodzone zamiast wysoko przetworzonych produktów.

Wystrzegaj się z kolei potraw zawierających duże ilości soli czy licznych dodatków do żywności.

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