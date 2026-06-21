Dodaj do koktajlu z truskawek. Działają przeciwzapalnie i poprawiają pracę mózgu

Truskawki to dla wielu Polaków jedne z najbardziej wyczekiwanych owoców lata. Gdy tylko pojawiają się na straganach i w sklepach, od razu kojarzą się z początkiem ciepłych, słonecznych dni. Uwielbiają je zarówno dzieci, jak i dorośli. Trudno się dziwić, że dla wielu osób to właśnie truskawki są symbolem letniej beztroski i jednymi z ulubionych sezonowych owoców.

Niecodzienny pomysł na truskawkowy koktajl

Dietetyk kliniczny Ewa Trusewicz opublikowała na YouTube pomysł na koktajl truskawkowy. Jest on jednak bardzo niestandardowy, ponieważ specjalistka od zdrowego odżywiania zachęca, by wykorzystać do niego tradycyjnego koktajlu z truskawek i na przykład jogurtu naturalnego również szypułki truskawek. Wiele osób z pewnością będzie tym bardzo zaskoczonych, ale można je jeść. Co więcej, są one naprawdę bardzo zdrowe.

Jak wyjaśniła ekspertka od zdrowego odżywiania, są one bogate w przeciwutleniacze, a także witaminy i minerały. Na zalety tej części owocu zwrócił uwagę też naukowiec z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – mgr inż. Radosław Bogusz.

Szypułki truskawek zawierają wiele cennych składników: błonnik, witaminę C, witaminę E, związki polifenolowe (takie jak kwas elagowy, kwas chlorogenowy, rutyna i katechina) oraz niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3, które działają przeciwzapalnie i korzystnie wpływają na funkcjonowanie mózgu. Obecne są w nich również luteina i beta-karoten – związki o silnym działaniu antyoksydacyjnym, odgrywające kluczową rolę w ochronie wzroku – podkreśla w komunikacie udostępnionym przez SGGW.

Pomysły na koktajl z truskawkami

Truskawki świetnie sprawdzają się jako baza do koktajli, bo są słodkie i aromatyczne, więc można je łączyć zarówno z mlekiem, jogurtem, jak i sokami owocowymi. Popularnym pomysłem jest koktajl truskawkowo-bananowy z jogurtem naturalnym, który wychodzi gęsty i sycący. Dobrze smakuje też orzeźwiająca wersja z truskawkami, miętą i limonką.

Nie bój się jednak eksperymentować. Bardzo dobrze sprawdza się połączenie truskawek z mlekiem kokosowym i odrobiną wanilii, co daje bardziej deserowy, kremowy koktajl o egzotycznym smaku. Jeśli ktoś lubi bardziej intensywne smaki, można zrobić koktajl truskawkowy z dodatkiem malin i odrobiną miodu, co podkreśla naturalną słodycz owoców. Z kolei jeśli zależy ci na zdrowej wersji, dodaj płatki owsiane i kefir.

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