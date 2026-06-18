Dodaję do truskawek zamiast cukru. Dżem gęstnieje sam i wspiera jelita

Jeszcze do niedawna robienie domowych przetworów kojarzyło mi się wyłącznie z zerwanymi wieczorami i wiecznym staniem przy garnkach. To skutecznie zniechęcało mnie do przygotowywania domowych dżemów. Moje podejście zmieniło się całkowicie, gdy natrafiłam w sieci na genialny patent znanej dietetyczki. Emilia Cesarek udowodniła, że można zrobić pyszne owocowe smarowidło do chleba w zaledwie kilkanaście minut. Bez smażenia składników, ciągłego mieszania i pilnowania, by masa nie przywarła do dna. Jej przysmak bije na głowę sklepowe wyroby nie tylko jeśli chodzi o smak, ale również walory zdrowotne. Nie zawiera ani grama dodanego cukru, a jelita go kochają.

Prosty patent na szybki i zdrowy dżem truskawkowy

By skrócić czas przygotowywania dżemu, dietetyczka zrezygnowała z tradycyjnego zagęszczania owoców. Cukier żelujący zamieniła na nasiona chia. Wyglądają niepozornie, ale mają pewną niesamowitą właściwość – w kontakcie z płynem błyskawicznie pęcznieją i tworzą zwarty żel. Dzięki temu nie musisz odparowywać soku z truskawek przez kilka godzin. Wrzucasz ziarenka do gorących, rozgniecionych truskawek, odstawiasz garnek na 10-15 minut i czekasz, aż masa zgęstnieje sama.

Taki zabieg to nie tylko ogromna oszczędność czasu, ale też potężne wsparcie dla układu pokarmowego. Nasiona chia działają niczym miotełka. Usprawniają pracę jelit, chronią przed uciążliwymi wzdęciami i dają uczucie sytości na długo. Dostarczają też – jak podkreśla Emilia Cesarek – cennych przeciwutleniaczy, które spowalniają procesy starzenia, redukują stany zapalne i pomagają w obniżeniu „złego” cholesterolu. Co ważne, nie musisz dodawać do dżemu z chia ani grama białego cukru. Jeśli trafisz na bardzo kwaśną partię owoców sytuację uratuje odrobina naturalnego miodu lub syropu klonowego.

Przepis: Naturalny dżem truskawkowy Ten dżem jest pyszny, a do tego banalnie prosty do przygotowania. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 5 Liczba kalorii 95 w każdej porcji Składniki 500 g mrożonych lub świeżych truskawek

3 łyżki nasion chia

1–2 łyżeczki syropu klonowego lub miodu (tylko jeśli potrzebujesz dosłodzić) Sposób przygotowania Przygotowanie truskawekUmieść truskawki w rondelku i podgrzewaj na średnim ogniu. Gotuj przez 5–8 minut, mieszając co jakiś czas, aż zmiękną i zaczną się lekko gotować. Mieszanie składnikówDelikatnie rozgnieć owoce widelcem, następnie zdejmij z ognia. Wmieszaj z nasionami chia. Odstaw na 10–15 minut, aby dżem zgęstniał dzięki właściwościom żelującym chia. Dodaj miód lub syrop klonowy, jeśli czujesz, że dżem jest zbyt mało słodki. Przechowywanie dżemuPrzełóż do czystego słoiczka i przechowuj w lodówce do 5 dni.

Dżem truskawkowy z chia – wskazówka

Dżem świetnie pasuje nie tylko do pieczywa. Możesz go również dodawać do owsianek, ciast czy innych domowych deserów. Gotowy przysmak przełóż do czystego słoiczka i przechowuj w lodówce, nie dłużej niż 4-5 dni. Do przygotowania tego przysmaku nadają się nie tylko truskawki, ale również inne owoce.

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