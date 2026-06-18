Dodaję do truskawek zamiast cukru. Dżem gęstnieje sam i wspiera jelita

Jeszcze do niedawna robienie domowych przetworów kojarzyło mi się wyłącznie z zerwanymi wieczorami i wiecznym staniem przy garnkach. To skutecznie zniechęcało mnie do przygotowywania domowych dżemów. Moje podejście zmieniło się całkowicie, gdy natrafiłam w sieci na genialny patent znanej dietetyczki. Emilia Cesarek udowodniła, że można zrobić pyszne owocowe smarowidło do chleba w zaledwie kilkanaście minut. Bez smażenia składników, ciągłego mieszania i pilnowania, by masa nie przywarła do dna. Jej przysmak bije na głowę sklepowe wyroby nie tylko jeśli chodzi o smak, ale również walory zdrowotne. Nie zawiera ani grama dodanego cukru, a jelita go kochają.
Prosty patent na szybki i zdrowy dżem truskawkowy
By skrócić czas przygotowywania dżemu, dietetyczka zrezygnowała z tradycyjnego zagęszczania owoców. Cukier żelujący zamieniła na nasiona chia. Wyglądają niepozornie, ale mają pewną niesamowitą właściwość – w kontakcie z płynem błyskawicznie pęcznieją i tworzą zwarty żel. Dzięki temu nie musisz odparowywać soku z truskawek przez kilka godzin. Wrzucasz ziarenka do gorących, rozgniecionych truskawek, odstawiasz garnek na 10-15 minut i czekasz, aż masa zgęstnieje sama.
Taki zabieg to nie tylko ogromna oszczędność czasu, ale też potężne wsparcie dla układu pokarmowego. Nasiona chia działają niczym miotełka. Usprawniają pracę jelit, chronią przed uciążliwymi wzdęciami i dają uczucie sytości na długo. Dostarczają też – jak podkreśla Emilia Cesarek – cennych przeciwutleniaczy, które spowalniają procesy starzenia, redukują stany zapalne i pomagają w obniżeniu „złego” cholesterolu. Co ważne, nie musisz dodawać do dżemu z chia ani grama białego cukru. Jeśli trafisz na bardzo kwaśną partię owoców sytuację uratuje odrobina naturalnego miodu lub syropu klonowego.
Przepis: Naturalny dżem truskawkowy
Ten dżem jest pyszny, a do tego banalnie prosty do przygotowania.
- Kategoria
- Dodatek
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 10 min.
- Liczba porcji
- 5
- Liczba kalorii
- 95 w każdej porcji
Składniki
- 500 g mrożonych lub świeżych truskawek
- 3 łyżki nasion chia
- 1–2 łyżeczki syropu klonowego lub miodu (tylko jeśli potrzebujesz dosłodzić)
Sposób przygotowania
- Przygotowanie truskawekUmieść truskawki w rondelku i podgrzewaj na średnim ogniu. Gotuj przez 5–8 minut, mieszając co jakiś czas, aż zmiękną i zaczną się lekko gotować.
- Mieszanie składnikówDelikatnie rozgnieć owoce widelcem, następnie zdejmij z ognia. Wmieszaj z nasionami chia. Odstaw na 10–15 minut, aby dżem zgęstniał dzięki właściwościom żelującym chia. Dodaj miód lub syrop klonowy, jeśli czujesz, że dżem jest zbyt mało słodki.
- Przechowywanie dżemuPrzełóż do czystego słoiczka i przechowuj w lodówce do 5 dni.
Dżem truskawkowy z chia – wskazówka
Dżem świetnie pasuje nie tylko do pieczywa. Możesz go również dodawać do owsianek, ciast czy innych domowych deserów. Gotowy przysmak przełóż do czystego słoiczka i przechowuj w lodówce, nie dłużej niż 4-5 dni. Do przygotowania tego przysmaku nadają się nie tylko truskawki, ale również inne owoce.
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