Wcinam zamiast słodyczy. Ma cudowny smak i mnóstwo błonnika pokarmowego

Jestem wielką fanką słodyczy, jednak mój zdrowy rozsądek nie pozwala mi sięgać po nie zbyt często. Robię to przede wszystkim ze względów zdrowotnych. Spożywanie zbyt dużej ilości cukru może prowadzić do nadwagi, otyłości oraz zwiększać ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2. Nadmierne spożycie cukru negatywnie wpływa także na zdrowie zębów i prowadzić do chorób serca. Dobrym sposobem jest więc postawienie na różne alternatywy słodyczy.

Ciekawa alternatywa dla słodyczy

Jedną z nich jest suszone mango. Dzięki intensywnemu smakowi skutecznie zaspokaja ochotę na coś słodkiego. Zawiera również błonnik pokarmowy oraz cenne składniki odżywcze obecne w owocach. Świetnie sprawdzi się jako przekąska w ciągu dnia, do pracy, szkoły lub w podróży.

Warto jednak pamiętać, że podczas suszenia z owocu usuwana jest woda, przez co cukry i kalorie stają się bardziej skoncentrowane. Oznacza to, że łatwo zjeść go więcej niż świeżego mango. Dlatego najlepiej traktować je jako wartościową przekąskę, ale spożywaną z umiarem. Ile dokładnie suszonych owoców można zjeść bez wyrzutów sumienia?

Otóż, biorąc pod uwagę różnego rodzaju rekomendacje oraz badania, mogę powiedzieć, że taka optymalna dzienna porcja to 30–40 gramów – powiedział dietetyk dr Bartosz Kulczyński w opublikowanym nagraniu.

Zwróć na to uwagę, kupując suszone owoce

Ekspert od zdrowego odżywiania wyjaśnił również, na co zwrócić uwagę, kupując suszone owoce.

Należy bowiem wiedzieć, że niestety niektóre suszone owoce, pomimo występującego naturalnie cukru, są dodatkowo dosładzane. Problem ten dotyczy suszonej żurawiny, ale również innych owoców, choć zaznaczę, że z uwagi na dość cierpki smak dodatek cukru do suszonej żurawiny jest dość zrozumiały – powiedział.

Dodał, że ważne jest również to, by wybierać owoce suszone bez dodatku dwutlenku siarki, czyli konserwantu i jednocześnie środka, który hamuje ciemnienie. Zauważył, że u niektórych osób pojawia się reakcja alergiczna po jego spożyciu. Lepszym wyborem będą też suszone owoce pakowane niż te kupowane luzem, ponieważ jest to produkt dość wrażliwy na rozwój pleśni.

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