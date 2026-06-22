Dobre kawy w Biedronce od 18,99 zł. Bez karty ani rusz

Znana sieć kusi obniżką cen popularnych kaw. Akcje rabatowe ruszają w poniedziałek, a kończą się w niedzielę (22-28 czerwca 2026 roku). Skorzystać z nich mogą jedynie ci klienci, którzy należą do programu lojalnościowego Moja Biedronka. Jeśli nie posiadasz specjalnej karty lub aplikacji na telefon, nie zaoszczędzisz ani grosza. Ale to niejedyny warunek, jaki musisz spełnić, jeżeli chcesz odciążyć domowy budżet przy zakupie „małej czarnej”.

Biedronka przecenia znane marki

Prawdziwą „perełką” cenową w tym tygodniu jest kawa ziarnista Tchibo Exclusive sprzedawana w jednokilogramowych opakowaniach. Promocją objęto dwa warianty – Medium Roast oraz Original. Jedna paczka kosztuje teraz tylko 49,99 zł. Obniżka sięga niespełna 40 złotych. Regularna cena za sztukę wynosi 87,99 zł. Limit dzienny to dwa opakowania na jedno konto Moja Biedronka.

Mniej zapłacisz też za kawę mieloną Eduscho Family, bo tylko 18,99 zł zamiast 37,99 zł. Tyle wydasz przy kasie na jedno opakowanie o wadze 500 gramów. W tym przypadku też obowiązują ograniczenia, jeśli chodzi o liczbę sztuk nabywanych w ramach akcji rabatowej. Na jedno konto lojalnościowe nie możesz kupić więcej niż 4 sztuki kawy w ciągu dnia. A jeśli jesteś fanem kawy rozpuszczalnej, to z pewnością ucieszy cię informacja, że Biedronka „ścina” również cenę Jacobs Kronung w wersji instant (200 g). Jej cena „spada” z 41,99 zł do 27,99 zł. Limit wynosi 4 sztuki na jedno konto MB.

Zniżki na wielosztuki kawy w Biedronce.

To jednak nie koniec dobrych wiadomości dla miłośników świetnych rabatów. Biedronka przeceniła również wszystkie kawy MK Café. Opakowania możesz dowolnie mieszać i łączyć w różne zestawy, ale pamiętaj o jednej ważnej kwestii – mniej zapłacisz tylko za co drugi tańszy produkt. Wydasz na niego 60 procent mniej niż zazwyczaj. Nie zapominaj też o ograniczeniach nałożonych na konsumentów. Limit dzienny wynosi 4 opakowania, w tym dwa z obniżką.

Promocja obejmuje także kawy mielone Cafe D’Or w opakowaniach o pojemności 500 gramów (Premium, Excellence, Blue, Parana). Każda z nich kosztuje teraz tylko 19,99 zł, ale upust nalicza się dopiero przy zakupie minimum dwóch sztuk. Jeśli weźmiesz tylko jedną paczkę nie zaoszczędzisz i zapłacisz za nią pełną cenę sięgającą nawet 34,99 zł w przypadku wariantu Excellence. W ofercie promocyjnej pojawia się również kawa ziarnista Cafe D’Or Forza (1 kg). Teraz kosztuje 34,99 zł, ale tylko przy zakupie co najmniej dwóch opakowań. Limit wynosi 4 sztuki na jedno konto lojalnościowe.

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