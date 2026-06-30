Ten napój jest 10 razy lepszy od klasycznej zielonej herbaty. Polacy nadal go nie doceniają

Zielona herbata jest powszechnie uznawana za jeden z najzdrowszych napojów na świecie. Zawiera liczne przeciwutleniacze, zwłaszcza katechiny, które pomagają chronić komórki organizmu przed stresem oksydacyjnym. Regularne picie zielonej herbaty może wspierać pracę układu krążenia, korzystnie wpływać na metabolizm oraz wspomagać koncentrację dzięki naturalnej zawartości kofeiny i L-teaniny. Dodatkowo może przyczyniać się do zmniejszenia ryzyka występowania niektórych chorób przewlekłych, dlatego często jest polecana jako element zdrowej, zbilansowanej diety.

Lepsze niż klasyczna zielona herbata

Okazuje się jednak, że jeszcze lepszym wyborem niż tradycyjna zielona herbata będzie matcha, czyli jej sproszkowana wersja.

Za najzdrowszą i najbardziej wartościową herbatę uważam herbatę matcha. Jest to pewien rodzaj herbaty zielonej, która występuje w formie sproszkowanej. Mam tu na myśli, że podczas produkcji herbaty matcha liście są mielone na proszek, który spożywa się w całości wraz z naparem – powiedział w opublikowanym nagraniu dietetyk dr Bartek Kulczyński.

Matcha uważana jest za dobroczynny napój dla naszego organizmu z powodu dużej ilości polifenoli.

Najważniejszymi składnikami o działaniu bioaktywnym herbaty matcha są związki polifenolowe. Zawartość tych związków jest bardzo zróżnicowana, jednak dominującymi składnikami matchy są katechiny. Jedna filiżanka naparu matchy zawiera około 50–100 mg związków polifenolowych, w tym galusan 3-epigallokatechiny, galokatechinę, galusan katechiny, epikatechinę i katechinę – podają autorki książki „Rośliny jako źródło innowacyjnych terapii i profilaktyki”.

Trzeba jednak zaznaczyć, że ilość związków polifenolowych i skład chemiczny zależą od wielu czynników, takich jak temperatura i czas zaparzania, rodzaj herbaty czy technologia jej produkcji oraz odmiana krzewów herbacianych.

Z kolei badanie pod tytułem „Retrospecting the Antioxidant Activity of Japanese Matcha Green Tea – Lack of Enthusiasm?” dowodzi, że wypicie jednej szklanki matchy można porównać do wypicia 10 szklanek klasycznej zielonej herbaty.

Przeciwwskazania do picia matchy

I choć matcha jest niezwykle zdrowym napojem, to okazuje się, że nie każdy powinien po nią sięgać.

Ze względu na wysoką zawartość polifenoli i kofeiny nie jest wskazana również dla kobiet w ciąży i w okresie laktacji. Ponadto matcha może wykazywać działanie goitrogenne, dlatego osoby chorujące na niedoczynność tarczycy czy autoimmunologiczne zapalenie tarczycy typu Hashimoto mogą ją pić wyłącznie w niewielkich ilościach – podaje Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej.

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