Od dziś w Dino kawa nawet 13 zł taniej. Do tego „3+3 gratis” bez limitów

Akcje promocyjne w Dino startują 22 lipca i potrwają tylko do 28 lipca 2026 roku. Masz więc niespełna tydzień na uzupełnienie domowych zapasów. Czekają na ciebie tanie kawy popularnych i lubianych marek. Sieć rozdaje też w gratisie lody. Warto się w nie zaopatrzyć – mimo niesprzyjającej aury – bo prognozy pogody wskazują, że już niedługo upały znów dadzą nam się we znaki.

Kawa ziarnista i mielona w Dino nawet 13 zł taniej

Miłośników „małej czarnej” z pewnością ucieszy oferta na kawę ziarnistą Woseba Mocca Fix Gold sprzedawaną w kilogramowym opakowaniu. Teraz kosztuje tylko 54,99 zł zamiast 67,99 zł, czyli 13 złotych mniej niż zwykle. Taniej kupić można także ziarna kawy Swisso Kaffee Crema (1 kg). Ich cena „spadła” z 49,99 zł do 39,99 zł.

Wolisz kawę mieloną? Dobrze się składa, bo Dino mocno przeceniło też innego popularnego „klasyka”. Chodzi o Jacobs Krönung. Za jedną paczkę o wadze 250 gramów zapłacisz 16,99 zł, a nie jak dotychczas 19,49 zł. Promocja obejmuje również kawę mieloną Rio de Brass (550 g). Na jedno opakowanie wydasz przy kasie 24,99 zł. Regularny koszt wynosi 29,99 zł.

Tania kawa rozpuszczalna

Uwagę przyciąga również promocja na kawę rozpuszczalną Jacobs (250 g). Obniżka obejmuje wariant Cronat Gold oraz Crema. Rabat sięga niespełna 13 złotych. „Nowa” cena wynosi 24,99 zł zamiast 37,89 zł. Nalicza się jednak dopiero przy zakupie co najmniej dwóch opakowań produktu. Jeśli włożysz do koszyka tylko jedną sztukę, nie zaoszczędzisz ani grosza.

Te lody dostaniesz w gratisie

Dino rozdaje za darmo lody na patyku Gulliver w różnych wariantach (od 90 do 120 ml) w ramach akcji „3+3 gratis”. Jeżeli włożysz do koszyka 6 deserów, przy kasie zapłacisz tylko za 3 z nich. Cena jednej sztuki wyniesie 2,39 zł zamiast 4,79 zł.

Zakupy w Dino bez limitów

Zwróć uwagę na jeszcze jedną istotną kwestię. Dino nie narzuca klientom żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o liczbę produktów nabywanych w ramach opisanych promocji. Możesz wziąć tyle towarów, ile chcesz, nie tracąc okazji do odciążenia domowego budżetu. By skorzystać z ofert, nie potrzebujesz żadnych kart lojalnościowych ani aplikacji. Wystarczy, że przyjdziesz i zrobisz odpowiednie zakupy.

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