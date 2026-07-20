Zamiast masła wybierz te 3 smarowidła z Biedronki. Dietetyczka je poleca

Masło to jedno z najpopularniejszych smarowideł do pieczywa. Wiele osób sięga po nie niemal automatycznie. Tymczasem na półkach Biedronki leżą inne znacznie lepsze i bardziej wartościowe produkty. O ich istnieniu przypomniała dr Paulina Ihnatowicz. Jej zdaniem to prawdziwe „perełki”, które po prostu trzeba znać.

Te smarowidła z Biedronki warto znać

Pierwszym polecanym produktem jest hummus z ciecierzycy marki Go Vege, ale w nieco innej wersji niż zwykle. Specjalistka zwróciła szczególną uwagę na wersję z burakiem. Stanowi źródło roślinnego białka i błonnika. Hummus jest produktem dość kalorycznym, dlatego znaczenie ma wielkość porcji. Jeśli zachowasz umiar, będzie – jak podkreśliła dietetyczka – superopcją do smarowania pieczywa. Ekspertka wskazała również na guacamole marki Vital Fresh.

To z Biedronki ma super świetny skład. Prosty, krótki i na temat, ale tu zawsze uważajcie i czytajcie składy. Dlatego że bardzo często w guacamole jest tylko mały dodatek awokado, a reszta to oleje. Ten [skład – przyp. red.] na plus – zauważyła w jednym z nagrań opublikowanych w mediach społecznościowych.

Dobrym zamiennikiem masła są również pasty warzywne marki Wawrzyniec. Dominuje w nich cieciorka. Pojawiają się też inne warzywa i różne owoce. „Oczywiście składy nie są idealne i to są najbardziej przetworzone produkty z tych wszystkich trzech, ale nadal wypadają bardzo dobrze, więc super się sprawdzą na kanapki” – podsumowała ekspertka.

Inne dobre smarowidła do pieczywa

Dobrym wyborem są również rzecz jasna pasty domowe. Wbrew pozorom ich przygotowanie nie wymaga wiele pracy, a pozwala kontrolować skład poszczególnych zamienników masła, między innymi ilość soli czy cukru. Do pieczywa znakomicie pasuje na przykład twarożek z ziołami, pasta jajeczna, a także smarowidło na bazie pieczonej papryki. Warto dodawać do nich pestki i orzechy. Dzięki temu dostarczą nie tylko białka i błonnika, ale też zdrowych tłuszczów.

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