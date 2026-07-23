Dietetyk przetestował wędliny z Biedronki. Wskazał tylko dwie, które warto kupić

Wędlina w większości polskich domów zajmuje ważne miejsce w codziennej kuchni. Jest chętnie wybierana ze względu na swój smak, różnorodność oraz wszechstronne zastosowanie. Wędliny wykorzystuje się nie tylko do przygotowywania kanapek, ale także jako składnik sałatek, zapiekanek, pizzy, makaronów, jajecznicy czy wielu tradycyjnych potraw. Dzięki szerokiemu wyborowi rodzajów i smaków każdy może wybrać coś dla siebie. Bardzo ważny jest jednak też skład tych produktów.

Najlepsze wędliny w Biedronce

Dietetyk Jakub Woźniak w opublikowanym nagraniu zdradził, jakie dwie wędliny najlepiej kupować w Biedronce.

W mojej opinii najlepiej wybierać polędwicę sądecką i filet wędzony z kurczaka. Polędwica ma najkrótszy skład, tylko niezbędne składniki i najwięcej białka. Wędzony filet z kurczaka ma z kolei wysoką zawartość białka, niską zawartość tłuszczu i niską zawartość soli – powiedział.

Ekspert zwrócił uwagę na to, że polędwica to jednak czerwone, przetworzone mięso. Oznacza to, że jest mniej zdrowa niż filet z kurczaka, który jest zrobiony z drobiu. Wyjaśnił, że poleca kupować raz pierwszą propozycję, a kolejnym razem – drugą opcję.

Na to zwracaj uwagę

Najlepiej wybierać produkty z wysoką zawartością mięsa oraz krótką listą składników, bez nadmiaru konserwantów, wzmacniaczy smaku i sztucznych barwników. Istotna jest również data przydatności do spożycia oraz sposób przechowywania – wędliny powinny być przechowywane w odpowiednio niskiej temperaturze. Nie wybieraj opakowania, które inny klient zostawił poza chłodziarką.

Warto także ocenić wygląd i zapach produktu. Dobra jakościowo wędlina ma naturalny kolor, odpowiednią konsystencję i świeży zapach. Należy unikać produktów o śliskiej powierzchni, nieprzyjemnym zapachu lub nienaturalnie intensywnym kolorze. Koniecznie zobacz, jaka jest najlepsza wędlina z Lidla.

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