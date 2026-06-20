Zamiast z musztardą, podaj kiełbasę w ten sposób. Goście na grillu będą błagać o przepis

Gdy za oknem jest piękna pogoda, Polacy chętnie grillują. Najczęściej stawiamy po prostu na kiełbaskę, jednak nawet ten przysmak po jakimś czasie może się znudzić. Katarzyna Bosacka, specjalistka od zdrowego odżywiania, podała na swoim Instagramie przepis na sałatkę z grillowaną kiełbasą. Wypróbowałam i naprawdę to danie wychodzi genialnie. Wszyscy goście się zajadali. To też świetny sposób na „kulinarną nudę”.

Przepis na sałatkę z grillowaną kiełbasą

Zamiast podawać ją kolejny raz z ketchupem czy musztardą, wykorzystajcie ją do przygotowania prostej i sycącej sałatki – zaczęła ekspertka.

Tak naprawdę wystarczy, że połączysz ogórki małosolne, koperek, ziemniaki, sos i grillowaną kiełbasę. Tego typu sałatka jest nie tylko smaczna, ale również sycąca. Dzięki połączeniu ziemniaków i kiełbasy może z powodzeniem zastąpić pełnowartościowy obiad lub kolację. Co więcej, to danie docenią nawet osoby, które na co dzień nie przepadają za sałatkami.

To świetny pomysł na kolację, lunch do pracy albo wykorzystanie produktów, które zostały po weekendowym grillowaniu – dodała Katarzyna Bosacka.

Przepis: Sałatka z grillowaną kiełbasą Ta sałatka ostatnio zachwyciła wszystkich moich gości, też jej spróbuj. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 3 Liczba kalorii 391 w każdej porcji Składniki 4–5 średnich ziemniaków

2–3 ogórki małosolne

200–250 g grillowanej kiełbasy

1 mały pęczek koperku

3 rzodkiewki Sos: 2 łyżeczki musztardy

2 łyżki jogurtu maturalnego

sól i pieprz do smaku Sposób przygotowania Gotowanie ziemniakówZiemniaki ugotuj w osolonej wodzie, ostudź i pokrój w kostkę. Krojenie składnikówOgórki małosolne pokrój w półplasterki lub kostkę. Grillowaną kiełbasę pokrój w plasterki lub kawałki wielkości kęsa. Koperek drobno posiekaj. Rzodkiewkę pokrój na plasterki. MieszanieW misce wymieszaj składniki sosu. Połącz ziemniaki, ogórki, kiełbasę i koperek, a następnie polej sosem i delikatnie wymieszaj.

Inne pomysły na dania z grilla

Możesz też spróbować innych połączeń smakowych, jednak z grillowaną kiełbasą w roli głównej. Doskonale komponuje się ona z grillowaną papryką, kukurydzą, czerwoną fasolą i lekkim dressingiem na bazie oliwy oraz soku z limonki. Miłośnikom wyrazistych smaków może przypaść do gustu sałatka z grillowaną kiełbasą, rukolą, suszonymi pomidorami i serem feta. Z kolei w wersji bardziej letniej warto zestawić kiełbasę z mieszanką sałat, pomidorkami koktajlowymi, ogórkiem oraz chrupiącymi grzankami. Interesującym rozwiązaniem jest także sałatka z dodatkiem grillowanego ananasa lub świeżego jabłka, które przełamują słony smak kiełbasy delikatną słodyczą.

Jeśli nie chcesz przyrządzać sałatki, jest też wiele innych alternatyw dla grillowanej kiełbasy. Świetnie sprawdzą się na przykład krewetki – idealne dla miłośników owoców morza. Możesz zrobić też grzanki z chleba z masłem czosnkowym, ugrillować szparagi czy przyrządzić szaszłyki.

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