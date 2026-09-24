Tego kremu nie kupuję nawet na deser. Ma prawie 56 procent cukru

Różne słodkie smarowidła często goszczą w mojej kuchni. To świetny dodatek do pieczywa, naleśników czy ciasteczek. Zazwyczaj robię kremy na własną rękę, na przykład z awokado, soczewicy czy fasoli. Zdarza mi się jednak czasem sięgać po gotowce ze sklepu. Niedawno natrafiłam na dwa „zamienniki nutelii”, które przeraziły mnie składem. Lepiej nie wkładaj ich do koszyka, gdy następnym razem będziesz w Lidlu czy Biedronce.

To jeden z najgorszych kremów czekoladowych

Pierwszym produktem, który trafił na moją „czarną listę” jest krem kakaowo-mleczny o smaku orzechowym Nuss Milk. Dominuje w nim cukier. Stanowi ponad połowę stugramowej porcji. Na drugim oraz trzecim miejscu w składzie występują oleje – rzepakowy i palmowy. Dalej mamy odtłuszczone mleko w proszku (6 procent), kakao o obniżonej zawartości tłuszczu (6 procent), słodką serwatkę w proszku, orzechy laskowe (1 procent), emulgator (lecytyny) i naturalny aromat.

Tabela wartości odżywczych przeraża nie tylko wysoką zawartością cukru w kremie. Do zakupu skutecznie zniechęca mnie również duża ilość tłuszczu (36,8 g w 100 gramach, z czego 8,2 g to nasycone kwasy tłuszczowe). Zawartość błonnika i białka w kremie plasuje się natomiast na stosunkowo niskim poziomie – odpowiednio 2 g i 3,9 g we wskazanej wcześniej porcji.

Tego smarowidła też warto unikać

Nie sięgam też po krem o smaku czekoladowym Choco Fini. Ma niemal identyczny skład jak Nuss Milk (cukier, olej rzepakowy i palmowy, słodka serwatka w proszku, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu itd.). Wartość odżywcza smarowidła również pozostawia wiele do życzenia. Niemal 56% masy produktu stanowią cukry, a kolejne 34 procent to tłuszcz. Ilość błonnika i białka jest w zasadzie znikoma – odpowiednio 2,7 g i 2,9 g w stugramowej porcji.

Nadmiar tłuszczu i cukru w diecie – konsekwencje zdrowotne

Zbyt duży udział tłuszczów nasyconych i cukru w codziennej diecie wywiera bardzo niekorzystny wpływ na organizm. Nadmiar pierwszego z przywołanych składników – jak podkreśla prof. dr hab. n. med. Longina Kłosiewicz-Latoszek – jest jednym z czynników przyspieszających rozwój miażdżycy. W efekcie rośnie prawdopodobieństwo wystąpienia zawału serca i udaru mózgu.

Cukier dodawany do żywności zwiększa ryzyko otyłości i cukrzycy, a także niekorzystnie wpływa na inne czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Dieta bogata w cukier indukuje zaburzenia lipidowe (głównie podnosi stężenie trójglicerydów i obniża stężenie cholesterolu HDL), upośledza tolerancję glukozy, zwiększa insulinooporność, zwiększa stężenie kwasu moczowego, zmienia funkcjonowanie płytek krwi – pisze ekspertka w artykule udostępnionym przez Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej.

Czytaj też:

Na redukcji piekę to zamiast zwykłego brownie. W całym cieście jest ponad 70 g białka Czytaj też:

Ten serek z Lidla wygrał ranking eksperta. 12 g białka i tylko 67 kcal