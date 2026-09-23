Ten „zapomniany skarb” pomaga na wysokie ciśnienie i chroni wątrobę. Teraz trwa sezon

Często nie zdajemy sobie nawet z tego sprawy, jak wiele naturalnych produktów świetnie działa na nasze zdrowie. Dużo z nich zawiera cenne witaminy, minerały, antyoksydanty i inne składniki, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Zamiast szukać egzotycznych superfood, najlepiej zacząć od tego, co mamy „pod ręką”.

Pomaga na wysokie ciśnienie

Dobrym przykładem jest berberys. Jego zbiór przypada na późne lato oraz jesień. Owoce berberysu mają charakterystyczny, czerwony kolor. Ich smak jest dość kwaśny, dlatego wykorzystuje się je zazwyczaj do przygotowywania przetworów. Często porównuje się go do żurawiny, czerwonej porzeczki. Jest jednak mniej słodki. Suszone owoce berberysu są bardzo popularne w kuchni Bliskiego Wschodu. Można dodawać je do dań z kaszą i ryżem, ale też do mięs, gulaszy, deserów. W Polsce najpopularniejszą metodą jest jednak dorzucanie go do ciepłych naparów.

Berberys warto włączyć do swojego menu przede wszystkim ze względu na jego dobroczynne właściwości. Jego najważniejszym składnikiem jest berberyna. To właśnie ona w dużej mierze odpowiada za jego prozdrowotne działanie.

Udało mi się ustalić, że berberyna może być cennym składnikiem w diecie osób zmagających się z podwyższonym ciśnieniem krwi. Otóż badacze dowiedli, że przyjmowanie berberyny wiąże się z obniżeniem skurczowego ciśnienia krwi średnio o niemal 6 jednostek i rozkurczowego ciśnienia krwi o 2,7 jednostek" – powiedział w opublikowanym nagraniu na YouTube dietetyk dr Bartosz Kulczyński.

Ekspert powołał się na badanie pod tytułem „Wpływ berberyny na poziom glukozy we krwi u pacjentów z cukrzycą typu 2: systematyczny przegląd literatury i metaanaliza”. Pamiętaj jednak, że jeśli masz poważne problemy zdrowotne, same naturalne metody nie pomogą. Konieczna jest wtedy wizyta u specjalisty.

Inne właściwości suszonego berberysu

Berberys, bogaty w berberynę, jest także cennym elementem diety dla osób zmagających się z chorobami wątroby, w tym przede wszystkim z niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby.

Na podstawie kilku badań naukowcy odnotowali, że berberyna wspomaga zdrowie osób z chorobami wątroby na wielu różnych płaszczyznach. Po pierwsze, łagodzi ona insulinooporność i powoduje obniżenie poziomu hemoglobiny glikowanej(...). Po drugie, spożywanie berberyny skutkuje korzystnym obniżeniem stężenia enzymu wątrobowego o nazwie aminotransferaza alaninowa (ALAT). I po trzecie – berberyna ma zdolność do zmniejszania stłuszczenia wątroby – powiedział dietetyk dr Bartosz Kulczyński.

Z kolei Justyna Posłuszna, doradca żywieniowy, przekonuje w opublikowanym wpisie na Facebooku, że berberys ma jeszcze więcej dobroczynnych właściwości.

Stymuluje produkcję i przepływ żółci – poprawia trawienie, może być pomocna przy SIBO – przekonuje specjalistka.

Jeżeli kupujesz gotowy suszony berberys, warto sprawdzić skład. Niektóre produkty zawierają dużo dodanego cukru, przez co ich wartość żywieniowa jest zupełnie inna niż niesłodzonych owoców.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o berberys i jego właściwości

Jak berberys i zawarta w nim berberyna wpływają na ciśnienie krwi?

Berberyna zawarta w owocach berberysu wspiera obniżanie ciśnienia krwi. Zgodnie z przytoczonymi badaniami naukowymi, jej regularne przyjmowanie wiąże się ze zmniejszeniem skurczowego ciśnienia krwi średnio o niemal 6 jednostek oraz rozkurczowego o 2,7 jednostek.

W jaki sposób berberys wspiera zdrowie wątroby?

Berberys działa na wątrobę wielopłaszczyznowo: zmniejsza jej stłuszczenie (przydatne m.in. przy niealkoholowej stłuszczeniowej chorobie wątroby), obniża poziom enzymu wątrobowego ALAT oraz stymuluje produkcję i przepływ żółci, co poprawia trawienie. Ponadto pomaga łagodzić insulinooporność i obniżać poziom hemoglobiny glikowanej.

Do czego można wykorzystać suszone owoce berberysu w kuchni?

Owoce berberysu mają kwaśny smak i są mniej słodkie od żurawiny czy czerwonej porzeczki. W Polsce najpopularniejszym sposobem jest dodawanie ich do ciepłych naparów. Świetnie sprawdzają się również jako dodatek do dań z kaszą i ryżem, mięs, gulaszy, deserów oraz różnego rodzaju przetworów.

Na co zwrócić uwagę kupując gotowy suszony berberys?

Przy zakupie suszonego berberysu należy koniecznie sprawdzić skład na opakowaniu. Wiele dostępnych na rynku produktów zawiera dużą ilość dodanego cukru, co znacząco obniża ich wartość odżywczą i prozdrowotną w porównaniu do naturalnych, niesłodzonych owoców.

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