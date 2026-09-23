Do brownie nie daję ani grama mąki. Blenduję ten jesienny hit i ma tylko 63 kcal

Przepis na ten przysmak podkradłam znanej blogerce kulinarnej – Katarzynie Puławskiej. Świetnie wpisuje się w moje jesienne menu, bo bazuje na sezonowych składnikach. Poza tym dostarcza niewielu kalorii. Jedna porcja to tylko 63 kcal. Tymczasem kawałek standardowego deseru ma od 200 do około 375 kcal, czyli nawet sześć razy więcej.

Jesienne brownie z 5 składników – minimum kalorii, maksimum smaku

Jednym z jego sekretów jest purée z pieczonej dyni Hokkaido. Możesz je zrobić na własną rękę albo kupić gotowy produkt. Znajdziesz go między innymi w sklepach ze zdrową żywnością – zarówno stacjonarnych, jak i tych działających w sieci. Pamiętaj, by sięgać po wyroby z prostym, naturalnym składem, bez dodatku sztucznych barwników, konserwantów czy wzmacniaczy smaku.

Jeśli chcesz przygotować purée samodzielnie, umyj dynię, usuń z przysmaku gniazda nasienne i pokrój miąższ na mniejsze kawałki. Umieść wszystkie części na blasze wyłożonej papierem i piecz w 180 stopniach Celsjusza przez około 30-45 minut, aż zmiękną. Gdy przestygną, zblenduj je na gładką masę. Jeżeli okaże się zbyt wodnista, odparuj z niej nadmiar płynu.

Dynia sprawia, że brownie jest miękkie i wilgotne. Za jego zwartą strukturę odpowiadają natomiast jajka i budyń w proszku, a kakao nadaje deserowi przyjemny czekoladowy smak. Możesz zastąpić ten składnik klasyczną mleczną lub gorzką czekoladą, ale musisz liczyć się z tym, że użycie „zamiennika” podniesie kaloryczność brownie. Jeśli chcesz tego uniknąć, zastosuj pierwotną wersję receptury.

Patent na brownie z dynią bez mąki

Na dobrą sprawę wystarczy zblendować lub wymieszać wszystkie składniki. Powinny utworzyć jednolitą masę. Katarzyna Puławska radzi, by przelać powstałe ciasto do niewielkiej foremki o wymiarach 16 na 18 centymetrów. W znacznie większej blaszce brownie utworzy cienką warstwę, która szybciej się upiecze i łatwiej przesuszy.

Wskazówka: To brownie możesz również upiec w airfryerze w temperaturze 160 stopni Celsjusza przez około 20-25 minut. Czas obróbki termicznej zależy między innymi od gęstości purée.

Przepis: Dyniowe brownie Czekoladowy wypiek bez grama mąki i masła. Wychodzi wilgotny i puszysty.. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Sezonowa Czas przygotowania 35 min. Liczba porcji 9 Liczba kalorii 63 w każdej porcji Składniki 350 g purée z pieczonej dyni Hokkaido

3 jajka

40 g budyniu czekoladowego bez dodatku cukru

35 g erytrytolu

40 g kakao Sposób przygotowania Szykowanie masyPrzełóż purée z dyni Hokkaido do dużej miski, wbij jajka i wsyp suche składniki: budyń, erytrytol oraz kakao. Zblenduj wszystko na najwyższych obrotach, aby pozbyć się grudek. Mieszaj masę do momentu uzyskania gładkiego ciasta. Przekładanie ciasta do formyWyłóż foremkę o wymiarach około 16 × 18 centymetrów papierem do pieczenia. Wylej na nią dyniową mieszankę i ostrożnie wyrównaj wierzch szpatułką. Uderz delikatnie blaszką o blat kuchenny w celu pozbycia się uwięzionych pęcherzyków powietrza. Pieczenie brownieWstaw foremkę do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza. Piecz ciasto przez około 25-30 minut, aż ładnie wyrośnie i stężeje.

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