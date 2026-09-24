Zamiast do piekarni idę po chleb do Rossmanna. Ma ponad 10 g błonnika i zero mąki

Robisz zakupy w Rossmannie? Koniecznie zajrzyj do działu z żywnością. Na jednej z półek znajdziesz chleb, który udowadnia, że pakowane pieczywo wcale nie musi oznaczać pójścia na kompromis i wyboru „mniejszego zła”. Powstaje bez grama mąki i drożdży, a jego skład zachwycił znaną dietetyczkę kliniczną.

Ten chleb z Rossmanna zachwycił dietetyczkę.

Agnieszka Kucharczyk poleca bezglutenowy chleb ziarnisty enerBIO. Ma prosty i naturalny skład. Na pierwszym miejscu znajduje się woda, a na drugim – mieszanka różnego rodzaju ziaren. Stanowi 31,8 procent całego pieczywa. Znajdziemy w niej nasiona słonecznika, złote i brązowe siemię lniane, pestki dyni oraz proso. Kolejne 22 procent produktu to bezglutenowe płatki owsiane. Dalej mamy olej słonecznikowy, ocet jabłkowy, łupiny nasion babki jajowatej, błonnik jabłkowy oraz sól. Zdecydowana większość tych surowców pochodzi z kontrolowanych upraw ekologicznych.

Duże wrażenie robi również tabela wartości odżywczych omawianego chleba. Stugramowa porcja ma 354 kalorie. Dostarcza ponad 10 gramów białka i tyle samo błonnika. W efekcie – jak podkreśla dietetyczka – „świetnie stymuluje perystaltykę i dokarmia mikrobiotę”. Na korzyść pieczywa przemawia również niski indeks glikemiczny. „Dzięki wysokiej zawartości tłuszczów (28 g/100 g) i białka […] pochodzących z dużej ilości ziaren, chleb ten bardzo powoli uwalnia energię, zapewnia sytość na długi czas i pomaga stabilizować poziom glukozy we krwi” – zauważa ekspertka w opublikowanym materiale.

Ten chleb może stanowić element diety Low FODMAP. Choć w składzie widnieje błonnik jabłkowy, jest on wyizolowany z jabłka i nie niesie ze sobą fruktozy, więc nie wyzwoli związanych z nią objawów – dodaje.

Chleb ziarnisty w codziennej diecie – na to uważaj

Agnieszka Kucharczyk poleca ten chleb jako „rewelacyjną opcję awaryjną”, która doskonale sprawdzi się w sytuacji, gdy zabraknie czasu na wizytę w piekarni. Jednocześnie specjalistka przestrzega przed bezrefleksyjnym włączaniem pieczywa do jadłospisu. „Porcja ma znaczenie. Z powodu ogromnej koncentracji nasion i frakcji błonnikowych, zjedzenie połowy bochenka na raz może mechanicznie przeciążyć jelita i spowodować wzdęcia” – wskazuje. Warto zacząć od jednej kromki i obserwować reakcję organizmu.

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