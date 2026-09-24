Zamiast owsianki blenduję tę kaszę na budyń. Porcja ma nawet 8 mg żelaza i smakuje jak deser

Owsianka to doskonała propozycja na początek dnia. Jest pożywna i prosta. W dodatku można ją przygotować na mnóstwo różnych sposobów, dzięki czemu za każdym razem smakuje nieco inaczej. Jednak nawet ten „ideał” potrafi się znudzić. Warto wtedy sięgnąć po inny, równie wartościowy przysmak – budyń z przepisu dietetyczki Agnieszki Kucharczyk. Zobacz, jakie korzyści niesie za sobą włączenie go do jadłospisu.

Budyń jaglany na podniesienie poziomu żelaza

Sekret tego śniadania tkwi w połączeniu łagodnej kaszy jaglanej z wyrazistą pastą sezamową. Tahini nadaje budyniowi lekko orzechowy smak, wanilia podkreśla jego deserowy charakter, a owoce i dodatki przełamują słodycz. Połączenie tych wszystkich składników sprawia, że budyń zyskuje nie tylko wspaniały smak, ale też więcej cennych właściwości. Dostarcza sporej dawki żelaza (od 4 do nawet 8 mg). Warto jednak podkreślić, że jest to pierwiastek w formie niehemowej. Organizm przyswaja go gorzej niż żelazo pochodzące z produktów odzwierzęcych. Wchłanianie związku można jednak zwiększyć. Wystarczy dodać do konkretnego posiłku źródła witaminy C, na przykład sezonowe owoce (stąd obecność malin czy borówek w przepisie ma budyń).

Budyń zamiast owsianki

Jego zrobienie nie wymaga żadnych specjalnych zabiegów. Najpierw musisz ugotować kaszę jaglaną do pełnej miękkości. Jeśli ziarna pozostaną twardawe, nawet długie blendowanie może nie wystarczyć, by pozbyć się wyczuwalnych drobinek. Zanim kasza trafi do garnka, przepłucz ją na sitku, a następnie przygotuj zgodnie z instrukcją na opakowaniu.

Napój migdałowy dodawaj stopniowo. Podane w przepisie 50 ml to ilość wyjściowa, ponieważ gęstość kremu zależy także od wilgotności kaszy i rodzaju użytej odżywki białkowej. Jeśli blender ma trudności z rozdrobnieniem składników, dolej odrobinę płynu. Budyń powinien mieć taką konsystencję, by można go było swobodnie jeść łyżką.

W recepturze pojawia się ryżowa odżywka białkowa. Jeśli chcesz, zamień ją na połowę banana. Pierwszy dodatek zwiększa zawartość białka w budyniu, drugi sprawia, że całość zyskuje kremową konsystencję i słodszy smak (bez konieczności sięgania po syrop klonowy). Pestki dyni i posiekaną czekoladę dodaj dopiero po zmiksowaniu kremu. Dzięki temu zachowasz kontrast między aksamitną bazą a chrupiącą posypką.

Przepis: Budyń jaglany pełen żelaza Ten obłędnie kremowy budyń to idealna alternatywa dla owsianki. Zrobisz go w kilka chwil. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 23 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 450 Składniki 50 g kaszy jaglanej

50 ml napoju migdałowego bez dodatku wapnia

30 g odżywki białkowej (najlepiej ryżowej)

20 g pasty tahini

kilka kropel aromatu waniliowego Opcjonalnie: 10 g mielonego siemienia lnianego

15 ml syropu klonowego Dodatkowo: 1 kostka gorzkiej czekolady

10 g pestek dyni

15-30 g owoców Sposób przygotowania Gotowanie kaszyUgotuj kaszę jaglaną w lekko osolonej wodzie do całkowitej miękkości. Odcedź ziarna na sitku i pozostaw je do pełnego ostudzenia. Szykowanie masy budyniowejWrzuć ostudzoną kaszę do kielicha blendera, a następnie wlej napój migdałowy oraz syrop klonowy. Dodaj odżywkę białkową, tahini, siemię lniane i aromat waniliowy. Zmiksuj wszystkie składniki na bardzo gładki, jednolity krem bez wyczuwalnych grudek. Dekorowanie budyniuPrzełóż gotową, gęstą masę do szerokiej miseczki. Posyp wierzch chrupiącymi pestkami dyni oraz drobno posiekaną gorzką czekoladą. Na sam koniec ułóż na kremie owoce i orzechy.

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