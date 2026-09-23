Dietetyczka porównała 10 popularnych wód. Jedna ma prawie 10 razy więcej minerałów niż Żywiec Zdrój

Wody mineralne wyglądają bardzo podobnie. Różnice między nimi są jednak większe niż się wydaje. Zwróciła na nie uwagę Martyna Żmuda-Trzebiatowska. Porównała popularne produkty dostępne w sklepach spożywczych i supermarketach. Przyjrzała się dziesięciu popularnym markom. Wzięła „pod lupę” Cisowiankę, S. Pellegrino, Żywiec Zdrój, Cechini Muszynę, Kroplę Beskidu, Piwniczankę, Nałęczowiankę, Kingę Pienińską, Staropolankę 2000 oraz Rodowitą Zdrój.

Stworzyła kilka osobnych rankingów. Każdy z nich uwzględnia inne kryterium. Chodzi między innymi o ogólną zawartość składników mineralnych, a także ilość wapnia i magnezu. Ekspertka wyłoniła kilku faworytów. Sprawdź, czy masz je w swoim jadłospisie.

Porównanie wód pod względem zawartości składników mineralnych

Najwięcej składników mineralnych zawiera Staropolanka 2000 – 2030 mg/l. Na przysłowiowym podium znajdują się również Cechini Muszyna (1808,5 mg/l) oraz Piwniczanka (1706 mg/l). Najsłabiej w rankingu wypadł natomiast Żywiec Zdrój – 213 mg/l.

Niska mineralizacja nie jest jednak równoznaczna z gorszą jakością. Taka woda to doskonała alternatywa dla słodzonych napojów gazowanych. Świetnie nadaje się do picia na co dzień. Jest również dobrym wyborem w przypadku małych dzieci, kobiet w ciąży, seniorów i osób z przewlekłymi chorobami (na przykład nadciśnieniem). Woda wysokozmineralizowana przyda się natomiast po intensywnym wysiłku fizycznym, a także wtedy, gdy chcemy wzbogacić dietę o składniki mineralne (przy stwierdzonych niedoborach).

Te wody mają najwięcej wapnia i magnezu

Porównanie pod względem zawartości wapnia i magnezu przynosi już zupełnie inne wyniki. W pierwszym przypadku zdecydowanie wygrywa Cechini Muszyna (325,8 mg/l), a w drugim – Piwniczanka (72 mg/l). Zmianie nie ulegają natomiast ostatnie pozycje w przywołanych rankingach. Oba zestawienia ponownie „zamyka” woda Żywiec Zdrój. W jej składzie znajdziemy „tylko” 36 mg/l wapnia oraz 6 mg/l magnezu.

Wody z polskim „rodowodem”

Martyna Żmuda-Trzebiatowska zwróciła w swoim materiale uwagę na jeszcze jeden aspekt, a mianowicie kraj pochodzenia. Stuprocentowym polskim kapitałem mogą pochwalić się tylko cztery marki – Cechini Muszyna, Piwniczanka, Cisowianka oraz Staropolanka.

Pokazuję ten ranking, bo wierzę, że warto wiedzieć, co stoi za wyborem wody, którą pijemy na co dzień. […] Każda marka ma swoje podejście i swoich odbiorców. Ja po prostu chcę robić swoje – pokazywać dobre produkty i mówić o nich wprost […] Bo ostatecznie nie chodzi o to, żeby ktoś był „gorszy”. Chodzi o to, żebyście Wy mogli wybierać świadomie – stwierdziła dietetyczka, odnosząc się do całego opublikowanego materiału.

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