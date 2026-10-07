Lepsze niż pomarańcze i często w promocji. Ma tylko 38 kcal i nawet 1500 mg potasu

Każdy z nas wie, że jedzenie owoców jest zdrowe. Często jednak ograniczamy się do tych, które najlepiej znamy, co z kolei jest błędem. Czasami warto wyjść poza rutynę i spróbować czegoś nowego. Ja postawiłam ostatnio na pomelo, które choć w naszym kraju jest dostępne w większości supermarketów, to niestety jest mało znane.

Mało kto je wybiera, a ma sporo cennych składników

Niewiele osób o tym wie, że na świecie pomelo jest obecnie jednym z pięciu najczęściej uprawianych i spożywanych owoców cytrusowych, obok pomarańczy, mandarynki, cytryny oraz grejpfruta. Jest ono świetnym źródłem witaminy C. Wspiera ona między innymi prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego, co jest istotne zwłaszcza o tej porze roku, gdy coraz częściej dopadają nas różne infekcje. Co więcej, pomelo zawiera duże ilości potasu. W 100 g jest około 216 mg tego składnika. Jeden owoc obrany ze skórki ma aż 1300–1500 mg potasu. Dbanie o to, by w naszej diecie znalazł się potas, jest istotne z kilku powodów. Przede wszystkim jest on ważny w kontekście regulacji ciśnienia krwi, prawidłowej pracy serca, ale też odpowiedniego funkcjonowania mięśni i układu nerwowego.

Pomelo, tak jak w przypadku innych owoców, jest także dobrym źródłem błonnika pokarmowego. Wspiera on prawidłową pracę jelit, a także sprawia, że czujemy się dłużej syci. W 100 g tego owocu jest około 6 g błonnika. Jest ono też świetnym źródłem antyoksydantów. Pomagają chronić komórki organizmu przed szkodliwym działaniem wolnych rodników i stresem oksydacyjnym. W konsekwencji zmniejszają również ryzyko wielu chorób przewlekłych.

Jedzenie pomelo jest też świetnym pomysłem, jeśli jesteś na diecie odchudzającej. 100 g tego owocu ma zaledwie 38 kcal.

Tu kupisz pomelo dużo taniej

Pomelo często można dostać w marketach w znacznie niższej cenie niż normalnie w ramach różnych promocji. W Carrefourze jeszcze przez 3 dni zamiast 9,99 zł zapłacisz za ten owoc 7,99 zł. Ta oferta kończy się 10 października. Z kolei w E.Leclerc do 17 października zapłacisz za niego jeszcze mniej, bo zaledwie 5,99 zł.

W Kauflandzie do 8 października kupisz ten owoc za 5,99 zł zamiast 7,99 zł. W Netto także do 8 października zapłacisz 6,99 zł zamiast 12,25 zł.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o pomelo

Jakie właściwości odżywcze i zdrowotne ma pomelo?

Pomelo jest świetnym źródłem witaminy C, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Zawiera także duże ilości potasu (ok. 216 mg w 100 g oraz 1300–1500 mg w jednym obranym owocu), który reguluje ciśnienie krwi, wspiera pracę serca, mięśni oraz układu nerwowego. Dodatkowo dostarcza błonnik pokarmowy (ok. 6 g na 100 g) wspomagający pracę jelit i uczucie sytości, a także antyoksydanty, które chronią komórki przed wolnymi rodnikami i redukują ryzyko chorób przewlekłych.

Czy pomelo jest dobre na odchudzanie i ile ma kalorii?

Tak, pomelo jest doskonałym wyborem dla osób na diecie odchudzającej. Jest owocem niskokalorycznym – 100 g pomelo zawiera zaledwie 38 kcal. Ponadto zawarty w nim błonnik sprawia, że po jego zjedzeniu dłużej odczuwamy sytość.

Czym jest pomelo i jak wypada na tle innych cytrusów?

Pomelo to mniej znany w Polsce owoc cytrusowy, który jednak na świecie należy do pięciu najczęściej uprawianych i spożywanych cytrusów – obok pomarańczy, mandarynki, cytryny oraz grejpfruta.

Gdzie i w jakiej cenie można kupić pomelo?

Pomelo jest dostępne w większości polskich supermarketów i często można je kupić w promocyjnych cenach:

Kaufland: 5,99 zł zamiast 7,99 zł (do 8 października).

Netto: 6,99 zł zamiast 12,25 zł (do 8 października).

Carrefour: 7,99 zł zamiast 9,99 zł (do 10 października).

E.Leclerc: 5,99 zł (do 17 października).

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