Dietetyk najczęściej wybiera ten chleb z Lidla. 5 składników i ponad 7 g błonnika

Dietetyk dr Michał Wrzosek chętnie kupuje pieczywo w Lidlu. Nie sięga jednak po pierwszy lepszy produkt ze sklepowej półki. Podejmując decyzję, zwraca uwagę przede wszystkim na skład oraz wartość odżywczą danego bochenka. Jeśli weźmiemy pod uwagę te dwa kryteria, wybór staje się znacznie prostszy. Dwa przysmaki pozostawiają konkurencję daleko w tyle, a jeden z nich to niekwestionowany lider. „Śmiało go jedz” – radzi ekspert w jednym z nagrań opublikowanych w sieci.

Ten chleb w Lidlu jest najlepszy

Niekwestionowanym faworytem Michała Wrzoska jest chleb żytni bez drożdży na zakwasie. To właśnie po niego sięga najczęściej. Ma najkrótszy skład ze wszystkich. Znajdziemy w nim jedynie mąkę żytnią, zakwas żytni, wodę, sól oraz słód pszenny. Specjalista docenia nie tylko krótką recepturę, ale również wysoką wartość odżywczą wspomnianego wypieku. Dostarcza on ponad 7 g włókna pokarmowego i przeszło 4 g białka w stugramowej porcji. Jeden bochenek waży 450 g.

Błonnik się zgadza […] Ma mało kalorii […] Z solą też nie przesadzili bo niecały 1 g i do tego niski indeks glikemiczny. Wszystko się zgadza – stwierdza w materiale.

Drugi polecany wypiek to chleb słonecznikowy o wadze 500 g. Nasiona nie są w nim jedynie dekoracją – stanowią 12 proc. składu. Bazę tworzą mąka żytnia, zakwas żytni oraz dodatek mąki pszennej. W recepturze pojawia się także woda, sól, mąka ze słodu jęczmiennego, olej rzepakowy i kwas askorbinowy stosowany do przetwarzania mąki.

W 100 g tego pieczywa mamy 7,4 g błonnika, nieco więcej niż w opisanym wcześniej chlebie żytnim. Taka porcja dostarcza również 254 kcal, 6,5 g białka oraz 7,2 g tłuszczu. „I bardzo duży plus za niską zawartość soli, bo tylko 0,8 g. A do tego bardzo dobra cena” – zaznacza dietetyk.

Ten bochenek to też niezły wybór

Michał Wrzosek zwraca także uwagę na bochen orkiszowy wypiekany na kamieniu z witaminami, ważący 405 g. Zawiera 30 proc. mąki orkiszowej, 29 proc. mąki pszennej oraz 13 proc. mieszanki pestek dyni, słonecznika i siemienia lnianego. Wzbogacono go w witaminy B12, B6, tiaminę i kwas foliowy. Na jego korzyść przemawia wysoka zawartość białka – ma 12 g protein w 100 g. Jednocześnie dostarcza 285 kcal i 3,5 g błonnika.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o najlepszy chleb z Lidla

Jaki chleb z Lidla Michał Wrzosek wybiera najczęściej?

Dietetyk najczęściej sięga po chleb żytni bez drożdży na zakwasie. Ma on pięć składników: mąkę żytnią, zakwas żytni, wodę, sól i słód pszenny. W 100 g dostarcza ponad 7 g błonnika i przeszło 4 g białka.

Dlaczego dietetyk poleca chleb słonecznikowy z Lidla?

Chleb słonecznikowy zawiera 12 proc. nasion słonecznika i dostarcza 7,4 g błonnika w 100 g. Taka porcja ma również 254 kcal, 6,5 g białka i 0,8 g soli. Michał Wrzosek docenia jego wartość odżywczą oraz cenę.

Który z opisanych chlebów z Lidla ma najwięcej białka?

Najwięcej białka ma bochen orkiszowy wypiekany na kamieniu z witaminami – 12 g w 100 g. Zawiera także pestki dyni, słonecznik i siemię lniane. Stugramowa porcja dostarcza 285 kcal oraz 3,5 g błonnika.

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