Zastąp tym klasycznego schabowego. Ma 6 razy więcej żelaza, a paczka kosztuje 3 zł

Mięso w polskiej kuchni jest bardzo popularne. Wiele osób nie wyobraża sobie bez niego porządnego obiadu. Faworytem większości jest kotlet schabowy. Choć jest lubiany, to nie należy do najzdrowszych dań. Dietetyczka poleca sięgnąć po jego smaczny i bardziej wartościowy zamiennik.

Lepsze niż kotlety schabowe

Dietetyczka Anna Reguła opublikowała na Instagramie post, w którym „wzięła pod lupę” zawartość żelaza w najpopularniejszych polskich potrawach. I okazuje się, że kotlet schabowy ma dość mało tego składnika. Tylko 1,4 mg w 100 g. Więcej ma kotlet mielony – 1,5 mg w takiej samej ilości. Bezapelacyjnym zwycięzcą są jednak kotlety sojowe. W 100 g mają aż 8,9 mg żelaza.

Nie każdy jednak wie, czym dokładnie są takie kotlety. A więc jest to produkt przygotowywany z soi, często wybierany przez osoby, które ograniczają lub nie jedzą mięsa. Mają delikatny smak, dlatego dobrze komponują się z przyprawami, warzywami i różnymi sosami. Do tego są łatwe w przygotowaniu. Gotowe, zapakowane kotlety sojowe dostaniesz w niemal każdym większym supermarkecie. Szukaj ich jednak na półkach z artykułami „suchymi”, a nie w lodówkach.

Takie danie też jest niezwykle tanie, ponieważ 100 g kosztuje ok. 3 zł. W jednym opakowaniu mieści się około 10 małych kotletów.

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Jak przyrządzić kotlety sojowe?

Przygotowanie kotletów sojowych jest bardzo proste. Najpierw należy je wymoczyć. Niektórzy robią to w wodzie, jednak ja od mojej cioci nauczyłam się, by zawsze przyrządzać je w bulionie, ponieważ wtedy wychodzą o wiele smaczniejsze. Jeśli będzie on ciepły lub gorący, to kotlety lepiej go wchłoną i szybciej zmiękną. Jeśli bulion wyszedł ci bardzo delikatny, to żeby „podkręcić smak”, możesz dolać odrobinę sosu sojowego. Całość należy przykryć i moczyć przez około jedną godzinę.

Gdy już całkiem zmiękną i zrobią się elastyczne – odciśnij z nich nadmiar bulionu, a następnie obtocz je w rozbełtanym jajku, później w bułce tartej i przejdź do smażenia. Po namoczeniu możesz je też dodatkowo przyprawić. Dobrze sprawdzi się przyprawa do gyrosa/kebaba, curry. Możesz przygotować też własną mieszankę z papryki, pieprzu, chili, majeranku i rozmarynu. Ja jednak tego nie robię, ponieważ lubię delikatny smak tych kotlecików.

Ważne jest też, żeby takich kotletów nie smażyć na maksymalnie dużym ogniu. Jeśli panierka szybko robi się ciemnobrązowa, a środek jeszcze się nie podgrzał, zmniejsz moc. Jeśli po 1,5 minuty kotlety są blade, zwiększ ją.

Przepis: Kotlety sojowe Te kotlety sojowe uwielbia cała moja rodzina. Smakują świetnie. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. 30 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 210 w każdej porcji Składniki 100 g kotletów sojowych

ok. 500 ml bulionu warzywnego

1–2 łyżki sosu sojowego

1 łyżeczka papryki słodkiej

½ łyżeczki czosnku granulowanego

½ łyżeczki przyprawy do gyrosa lub curry

pieprz do smaku

3 łyżki bułki tartej

1 łyżka mąki

olej do smażenia Sposób przygotowania Namocz kotletyPodgrzej bulion i dodaj sos sojowy. Zalej nim kotlety sojowe i zostaw na około 45–60 minut. Co jakiś czas je przewróć. Odciśnij kotletyWyjmij je z bulionu i delikatnie odciśnij nadmiar płynu. Nie wyciskaj ich całkowicie do sucha — powinny pozostać miękkie i wilgotne. DoprawPosyp kotlety papryką, czosnkiem, przyprawą do gyrosa lub curry oraz pieprzem. Delikatnie wetrzyj przyprawy w kotlety. Zrób panierkęWymieszaj bułkę tartą z mąką. Obtocz każdy kotlet z obu stron i lekko dociśnij panierkę. UsmażRozgrzej na patelni cienką warstwę oleju. Połóż kotlety na dobrze rozgrzanej patelni i smaż na średnim ogniu około 1,5–2 minuty z każdej strony, aż panierka będzie złota i chrupiąca.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o kotlety sojowe

Czy kotlety sojowe są zdrowszą i bogatszą w żelazo alternatywą dla schabowego?

Tak. Według danych przedstawionych przez dietetyczkę Annę Regułę, kotlety sojowe zawierają aż 8,9 mg żelaza w 100 g, co stanowi znacznie wyższą wartość w porównaniu do tradycyjnego kotleta schabowego (1,4 mg/100 g) oraz mielonego (1,5 mg/100 g). Dzięki temu są wartościowym zamiennikiem mięsa w codziennej diecie.

Gdzie w sklepie można znaleźć kotlety sojowe i ile kosztują?

Gotowe, zapakowane kotlety sojowe są dostępne w większości dużych supermarketów. Należy szukać ich na półkach z produktami suchymi, a nie w lodówkach. Jest to produkt bardzo tani – opakowanie o wadze 100 g (zawierające około 10 kotletów) kosztuje około 3 zł.

W czym najlepiej namaczać kotlety sojowe, aby były smaczne?

Najlepszy smak uzyskuje się poprzez namaczanie kotletów w gorącym lub ciepłym bulionie zamiast w samej wodzie, co pozwala im szybciej zmięknąć i wchłonąć aromat. Aby dodatkowo wzmocnić smak, do delikatnego bulionu warto dodać odrobinę sosu sojowego. Kotlety należy przykryć i moczyć przez około 1 godzinę, aż staną się miękkie i elastyczne.

Jak prawidłowo przygotować i usmażyć kotlety sojowe?

Po namoczeniu należy delikatnie odcisnąć z kotletów nadmiar bulionu. Następnie opcjonalnie doprawić je ulubionymi przyprawami (np. gyros/kebab, curry, papryka), obtoczyć w rozbełtanym jajku oraz bułce tartej. Smażyć na średnim ogniu – panierka powinna stopniowo nabierać złocistego koloru, a środek dobrze się podgrzać (unikaj zbyt wysokiej temperatury, by nie przypalić panierki).

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