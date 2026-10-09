Nie makrela i nie łosoś. Dietetyczka robi tę pastę z tańszej ryby w 5 minut

Bazą najprostszego smarowidła do chleba jest ryba z puszki. Janina Pastuszka miesza ją z trzema prostymi składnikami, które z pewnością masz już w swojej kuchni. Ekspertka opublikowała swój przepis w mediach społecznościowych, by w ten sposób zachęcić do częstszego sięgania po ryby i pokazać, że włączanie ich do jadłospisu jest naprawdę proste. Zwraca szczególną uwagę na jeden konkretny przysmak. Tym razem nie chodzi o makrelę czy łososia.

Patent dietetyczki na sycącą pastę do chleba

Pierwsze skrzypce w przepisie grają sardynki w pomidorach. Mają wyrazisty smak, dlatego nie potrzebują wielu dodatków. Wystarczy serek wiejski, drobno posiekana czerwona cebula i odrobina chili. Wszystkie składniki można bez większego trudu rozgnieść widelcem. Jeżeli zależy ci na idealnie gładkiej konsystencji smarowidła, wrzuć produkty do blendera i zmiksuj.

Po dodaniu nabiału oceń konsystencję. Jeśli pasta jest zbyt zwarta, dolej więcej sosu pomidorowego z sardynek. Chili dodawaj stopniowo, szczególnie jeśli przygotowujesz pastę dla osób, które nie przepadają za ostrymi smakami. Zanim sięgniesz po sól, spróbuj gotowej mieszanki – ryba w sosie i serek na ogół są już dość słone.

Dietetyczka radzi, by podawać pastę na tostowanym lub chrupkim pieczywie. Dobrze sprawdzi się także chleb żytni na zakwasie. Smarowidło nakładaj tuż przed jedzeniem, żeby kromki nie zdążyły nasiąknąć. Na wierzch możesz położyć rukolę, plasterki ogórka lub papryki.

Przepis: Pasta z sardynek i serka wiejskiego Błyskawiczne smarowidło na kanapki, które zrobisz w dosłownie kilka minut. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 89 w każdej porcji Składniki 1 puszka sardynek w sosie pomidorowym (ok. 130 g)

200 g serka wiejskiego

pół małej czerwonej cebuli

szczypta płatków chili (lub kawałeczek świeżej papryczki) Sposób przygotowania Przygotowanie rybyWyjmij sardynki z puszki i przełóż do średniej miski, pozostawiając odrobinę sosu pomidorowego dla lepszego smaku. Rozgnieć rybę widelcem na mniejsze, luźne kawałki. Zostaw ości, są miękkie, niewyczuwalne i całkowicie jadalne. Szykowanie warzywObierz czerwoną cebulę z łupiny. Posiekaj ją w bardzo drobną kostkę, żeby łatwo połączyła się z masą. Jeśli używasz świeżego chili, ostrożnie pokrój je na malutkie plasterki. Łączenie składnikówDo miski z rybą dodaj cały serek wiejski, cebulę oraz chili. Wymieszaj wszystko dokładnie widelcem, Możesz też wrzucić wszystko do blendera i zmiksować na gładka masę. Nałóż gotową pastę na chrupiące tosty lub ulubione pieczywo.

Pasta z sardynek – moc składników odżywczych

Sardynki w pomidorach są nie tylko pyszne, ale przede wszystkim zdrowe. Zawierają – jak podkreśla dietetyczka – duże ilości kwasów omega-3 – EPA i DHA. Związki te uczestniczą w budowie błon komórkowych i wpływają na funkcjonowanie wielu narządów. DHA jest szczególnie ważny dla mózgu i wzroku. EPA służy między innymi do wytwarzania substancji regulujących reakcje zapalne, napięcie naczyń krwionośnych i aktywność płytek krwi. Z obu kwasów powstają również związki uczestniczące w wygaszaniu stanu zapalnego. „Sardynki mają dodatkowy atut- jeśli jemy je razem z miękkimi ośćmi dostarczają również wapnia” – podkreśla Janina Pastuszka w opublikowanym materiale.

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