Dietetyk poleca te batoniki z Lidla na redukcji. Jeden ma tylko 30 kcal i 3,6 g błonnika.

Co zrobić, gdy na redukcji dopada cię ochota na „coś słodkiego”? Dietetyk Patryk Puszkarz przekonuje, że nie musisz odmawiać sobie drobnych przyjemności, by skutecznie tracić na wadze. W ofercie Lidla znajdziesz przekąski, które idealnie sprawdzą się podczas odchudzania. To batoniki Frupp. Sprawdź, czym wyróżniają się na tle konkurencji.

Polecane batoniki liofilizowane z Lidla

Przekąski występują w różnych wariantach smakowych. Specjalista wziął „pod lupę” wersję malinową. Nie zawiera tłuszczu, soli ani dodatku cukru. Ma krótki i prosty skład. Na pierwszym miejscu znajdują się maliny (32 procent), na drugim – zagęszczone soki i ekstrakty owocowe (ekstrakt z owoców drzewa karobowego, ekstrakt jabłkowy, zagęszczony sok jabłkowy). Trzecią pozycję zajmują fruktooligosacharydy i/lub inulina. Kolejne to substancja słodząca (maltodekstryna) oraz pektyny.

Przegryzka ma chrupiącą strukturę uzyskaną dzięki zastosowaniu zabiegu liofilizacji. Proces ten polega na usuwaniu wody z wcześniej zamrożonego produktu w warunkach obniżonego ciśnienia. Dlatego batonik wyraźnie różni się konsystencją od miękkich owocowych słodkości na bazie daktyli czy rodzynek.

Przekąski idealne na redukcji

Malinowy batonik Frupp waży 10 gramów i ma tylko 30 kilokalorii. Dostarcza 3,6 g błonnika i 3,9 g naturalnych cukrów. Pochodzą one z wykorzystanych składników owocowych. „Po posiłku może to być fajny dodatek, który zabije ochotę na coś słodkiego” – podkreśla dietetyk Patryk Puszkarz w opublikowanym nagraniu. Jeśli chcesz, by przekąska nasyciła cię na dłużej połącz ją ze źródłem białka. Dobrze sprawdzi się na przykład jogurt naturalny typu greckiego lub islandzkiego.

Polecane słodkości mogą być wartościowym elementem diety redukcyjnej i wspomóc proces odchudzania. Nie oznacza to jednak, że można spożywać je bez umiaru. Liczy się zdrowy rozsądek i wielkość porcji. W nadmiarze nawet zdrowe przekąski przynoszą zwykle więcej szkody niż pożytku.

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