Od jutra w Aldi markowa kawa za 29,49 zł zamiast 67,99 zł. Limit: 6 sztuk na osobę

Promocje na kawę w Aldi będą obowiązywać od poniedziałku do soboty (12-17 października). Rabaty są dostępne dla wszystkich klientów. Nie musisz okazywać żadnych kart lojalnościowych ani instalować specjalnych aplikacji w swoim telefonie, by skorzystać z obniżek. Zwróć natomiast uwagę na inną niezwykle ważną kwestię – mechanizm naliczania upustów. Jeden szczegół może sprawić, że przy kasie sporo przepłacisz.

Woseba taniej o ponad 38 złotych

Miłośników „małej czarnej” z pewnością zainteresuje oferta na kawę ziarnistą Woseba Mocca Fix Gold w kilogramowym opakowaniu. Jej regularna cena wynosi 67,99 zł. Jeśli kupisz od razu więcej paczek zapłacisz 29,49 zł za sztukę, czyli o 38,50 zł mnie niż zwykle. Rabat obejmuje jedynie co drugi produkt. Jedna osoba nie może wziąć więcej niż sześć opakowań w ramach opisanej akcji.

Taniej możesz dostać również Wosebę Mocca Fix Gold w mielonej wersji. Opakowanie o pojemności 500 gramów kosztować będzie 14,99 zł zamiast 34,49 zł. Obowiązuje tu taki sam limit oraz mechanizm naliczania upustu, jak w przypadku kawy ziarnistej.

Kawy rozpuszczalne w Aldi ze sporym rabatem

Kolejna oferta daje nieco większą swobodę przy planowaniu zakupów. Obejmuje bowiem wszystkie kawy rozpuszczalne dostępne w asortymencie Aldi, na przykład Nescafe Classic, Jacobs Crema czy Jacobs Kronung. Produkty możesz dowolnie mieszać. Sieć obniżyła ich ceny aż o 40 procent. Jednak zanim włożysz produkty do koszyka, dobrze się zastanów. Mniej zapłacisz jedynie za tańsze spośród wybranych towarów. Droższych obniżka nie dotyczy.

Jest też dobra wiadomość. W tym przypadku sieć nie wspomina o żadnych limitach. Możesz więc wziąć tyle opakowań kawy, ile potrzebujesz i zrobić spore zapasy, nie tracąc okazji do odciążenia domowego budżetu.

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